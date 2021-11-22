旺季不旺 今年H2電視出貨量年減12.4％

TrendForce：旺季不旺，2021下半年電視出貨量年減12.4％

根據TrendForce調查顯示，今年第三季電視品牌出貨量達5,251萬台，季增8.3％、年減14.7％。隨著各國疫苗覆蓋率提升以及整機零售價格漲價，終端電視需求受到抑制，因而出現旺季不旺的情形。

雖然電視面板價格於8月開始大幅下跌，短期間有助於中國品牌透過擴大中國雙11促銷規模，同時彌補今年銷售目標的缺口。

但對於國際品牌而言，考量到生產、運輸時間和庫存去化等問題，最快於明年第一季才能將面板降價的價差反映在整機售價上，意即今年第四季電視出貨也難有突出的表現，預估第四季電視出貨量達5,913萬台，季增12.6％、年減10.3％，使今年下半年全球電視出貨創下歷年同期新低。

TrendForce進一步指出，今年電視出貨表現愈趨轉弱，上半年受惠於美國救濟金帶動北美出貨持續暢旺，品牌端持續進行面板庫存回補，推升面板價格不斷攀高。下半年隨著歐美疫情趨緩生活回復正軌，疫情紅利不再。

此外，原物料和運費的高漲，導致整機成本墊高進而轉嫁至消費者身上，終端需求也就此消失殆盡，最終導致2021全年電視出貨衰退3.2％，達2.10億台。

整機成本墊高OLED TV成為品牌新寵，今年出貨量達680萬台今年電視品牌生產端面臨各式各樣的挑戰，除了占整機成本最大的面板價格上揚外，塞港延誤上架時間進而衍生運費大漲，加上零組件長短料況不斷，都增添品牌的出貨風險。然而品牌為了維持獲利最大化，出現確保OLED TV料況生產無虞的獨特現象。

今年OLED TV除了LGD廣州擴產供應提升，上半年在LCD面板價格高漲之際，縮小了LCD和OLED面板的價差，品牌將銷售重心轉向OLED TV，推升今年出貨量達680萬台，年增72.8％。其中LGE以超過六成市占率，出貨年增91%，穩坐OLED TV龍頭。

SONY今年在LGD OLED面板全力支援下，出貨年增53%，以兩成市占率位居第二；Panasonic則以7％的市占率穩佔第三名。今年OLED TV出貨亮眼的新星分別為小米和Sharp，出貨爆發性成長高達900％和140％。

2022年大品牌聚焦高階和大尺寸，小品牌穩定耕耘主流產品疫情過後市場需求回到正軌，預期明年上、下半年電視出貨也將回復到往常45%比55%的出貨比重。此外，明年在面板供應無虞以及價格走勢轉趨穩定下，有利於品牌衝刺出貨，預期明年電視出貨將成長3.3％，達2.17億台。

中大尺寸以及附加價值高的產品仍是大品牌聚焦的重點，帶動65吋以上大尺寸占比首次突破兩成，中尺寸段40～59吋穩定維持在55％。

雖然大品牌逐漸退出小尺寸市場的競爭，且明年在價格穩定的情況下，有利於小品牌於新興地區擴展市場，預估小尺寸39吋以下比重微幅減少1.8個百分點收斂至25％，明年大小品牌的主要戰場將出現分化的現象。

(工商時報 袁顥庭)

電視出貨量今年估減3.2％ 明年恢復正成長

根據TrendForce調查顯示，今年第3季電視品牌出貨量達5251萬台，季增8.3％、年減14.7％。隨著各國疫苗覆蓋率提升以及整機零售價格漲價，終端電視需求受到抑制，因而出現旺季不旺的情形，預期第4季電視出貨量達5913萬台，季增12.6％、年減10.3％，2021年全年衰退3.2％。明年在面板供應無虞以及價格走勢轉趨穩定下，有利於品牌衝刺出貨，預期明年電視出貨將成長3.3％，達2.17億台。

TrendForce指出，隨著各國疫苗覆蓋率提升以及整機零售價格漲價，終端電視需求受到抑制，因而出現旺季不旺的情形。雖然電視面板價格於8月開始大幅下跌，短期間有助於大陸品牌透過擴大中國雙11促銷規模，同時彌補今年銷售目標的缺口。但對於國際品牌而言，考量到生產、運輸時間和庫存去化等問題，最快於明年第1季才能將面板降價的價差反映在整機售價上，意即今年第4季電視出貨也難有突出的表現，預估第4季電視出貨量年減10.3％，今年下半年全球電視出貨創下歷年同期新低。

TrendForce表示，今年電視出貨表現愈趨轉弱，上半年受惠於美國救濟金帶動北美出貨持續暢旺，品牌端持續進行面板庫存回補，推升面板價格不斷攀高。下半年隨著歐美疫情趨緩生活回復正軌，加上原物料和運費的高漲，導致整機成本墊高進而轉嫁至消費者身上，終端需求也就此消失殆盡，最終導致2021全年電視出貨衰退3.2％，達2.10億台。

今年電視品牌生產端面臨各式各樣的挑戰，除了占整機成本最大的面板價格上揚外，塞港延誤上架時間進而衍生運費大漲，加上零組件長短料況不斷，都增添品牌的出貨風險。然而品牌為了維持獲利最大化，出現確保OLED TV料況生產無虞的獨特現象。

疫情過後市場需求回到正軌，預期明年上、下半年電視出貨也將回復到往常45％比55％的出貨比重。此外，明年在面板供應無虞以及價格走勢轉趨穩定下，有利於品牌衝刺出貨，中大尺寸以及附加價值高的產品仍是大品牌聚焦的重點，帶動65吋（含）以上大尺寸占比首次突破兩成，中尺寸段40～59吋穩定維持在55％。雖然大品牌逐漸退出小尺寸市場的競爭，且明年在價格穩定的情況下，有利於小品牌於新興地區擴展市場，預估小尺寸39吋以下比重微幅減少1.8個百分點收斂至25％。

（時報資訊 莊丙農）