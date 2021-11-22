微星跨界潮流設計 電競品牌拚華麗轉身

受惠加密貨幣帶動的挖礦效益和宅經濟／宅娛樂需求，微星（2377）顯卡及電競筆電業務躍升增揚，但在此同時，微星亦看好基期偏低的商務／創作者市場直至明年仍有強勁成長動能，在整體電競產品線業務穩健增溫之際，也大舉擴充非電競產品線，並踏出深耕長達13年的電競舒適圈、跨界與潮流文化、設計品牌合作，力拚放大整體出貨規模。

已在電競獨霸一方的微星，在這一波疫情下持續維穩旗下含括板卡、筆電及相關PC周邊的電競產品線以增長步伐向上，但同時也針對非電競的商務／創作者領域拉大產品戰線、納入不少於電競的產品項目。

為讓微星從純電競品牌華麗轉身，微星今年拋開矜持，大舉跨界與街頭潮流設計品牌Fragment Design、義大利傳奇設計師Alessandro Mendini推動的ALESSI聯名設計精品等展開合作，除了推出全球首款與Fragment Design合作的藤原浩聯名限定Creator Z16筆電，更推出了全球限量、但「不賣」的ALESSI×MSI開瓶器。

透過不同以往的跨界合作，微星今年在如日本、法國、義大利，或是英、德等其它主力歐美市場，在電競之外的創作者及商務系列顯示器、筆電等產品線，都交出不錯的增長成績。

微星全球資深副總裁盧琪隆則指出，微星雖進軍商務／創作者領域較晚，但這一年業務成長強勁，動能並將延續至明年，微星也將持續擴充電競及商務／創作者領域的產品線，以兩邊並行、共同使力的腳步推動整體營運維穩。

除此之外，微星在非電競相關業務之外，也默默布局AIoT領域的軟硬整合應用。其中，在車用電子相關解決方案部分，微星除聚焦車載影音娛樂系統、並於土耳其、捷克及台灣市場落地外，結合疫情商機、推出的電動車載資通訊解決方案＋智能體溫偵測暨紫外線LED殺菌淨化器，亦成功在台導入首大巴士製造商成運汽車。

另如結合AI人臉辨識及遠紅外線熱感測的智慧門禁系統、AI-UVC智能防疫機器人等瞄準防疫商機的相關應用，微星也都抓緊微趨勢的市場需求前進，要為接下來新世代科技應用備戰在板卡及PC之外的營運新動能。

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