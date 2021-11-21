技嘉電競首跨體育圈 明年營運續看增

技嘉（2376）擴跨域合作，電競子品牌AORUS首跨體育圈，宣布成為新竹街口攻城獅職籃隊新合作夥伴，旗下電競產品線如AORUS MODEL X電競主機、AORUS FI32U電競螢幕、AORUS 15P電競筆電等，也全面進駐其新落成的複合性訓練基地LIONEERS HUB球員宿舍休息室，大舉跨界擴展品牌力。

板卡大廠技嘉近五年以AORUS系列產品線，聚焦投入高階電競市場，接續在主板、顯卡及PC DIY領域建立一席之地後，擴向電競筆電、電競顯示器和其它周邊產品線等業務也緩步加溫成長。

過去多聚焦在電競產業裡耕耘AORUS品牌力的技嘉，此回首度跨向體育圈、異業合作，以AORUS作為新竹在地職籃球隊「新竹街口攻城獅」新賽季的合作夥伴，除了提供AORUS系列的電競主機、螢幕及筆電等產品，進駐其近日落成的訓練中心及主館場，在其主賽場新竹體育館的球場上，也大舉置入AORUS標識，跨界擴展旗下電競品牌在既有電競領域的觸及率。

技嘉今年主板、顯卡及伺服器等三大業務營運動能強勁，雖受供應鏈缺料干擾，但受惠挖礦效益為顯卡產品加持了超額利潤的利多，伺服器業務增長力道亦穩健，前三季交出了超標的營運成果，尤其獲利在季季翻倍年增、逐季向上的成長走勢下，第三季以35.91億元刷新歷年單季紀錄、暫居全年高峰，累計稅後淨利達96.38億元、年增近195％，稅後每股盈餘（EPS）15.18元，已超越過去歷年度獲利表現。

展望第四季，法人預期在英特爾對先前缺貨的中低階CPU擴大供應，加上顯卡市場需求依然暢旺，供應鏈缺料亦可望進一步改善下，看好技嘉板卡業務可望較第三季增溫，其中，在電競需求持續看增之際，供不應求的顯卡出貨動能並將一路延續到2022年。

另一方面，今年有雙位數增幅的伺服器業務，明年還可望新專案訂單、增加新客戶等挹注下，續帶來高達五成的年增力道，讓技嘉對明年營運釋出樂觀展望，期能繼今年營運創高後，明年繼續拚增。