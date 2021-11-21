冷氣團報到 電商平台第四季買氣升溫

冷氣團接連報到，不少消費者搶買保暖用品，也帶動電商平台抗寒商機持續升溫。網路家庭（8044）旗下PChome24h購物就表示，「暖暖包、電暖器、電熱毯、保溫瓶」等商品紛紛搶佔關鍵字熱搜榜，且「電暖器」11月銷量月增16倍。樂天市場、蝦皮購物等電商業者，也表示近期防寒相關商品銷量大增，有望帶動第四季整體營運表現。

冷氣團來襲，帶動電商業者業績暖呼呼，PChome 24h購物表示，立冬後氣溫逐步溜滑梯，冬季保暖商品需求增加，相關商品搜尋也搶佔熱搜關鍵字排行榜。以11月來看，電暖器銷量月增16倍，各式暖暖包銷量月增5倍，都是近期熱門商品。

除自己保暖以外，近年來寵物商機蓬勃發展，入冬後已有不少民眾陸續選購寵物禦寒小物，帶動站上「寵物保暖用品」月銷量暴增近10倍，熱銷價格帶約在千元左右，例如寵物睡墊、保溫燈組，都是相當受歡迎的商品。

樂天市場則表示，自11月以來，站上出現搶購暖暖包、保暖小物、禦寒電器等商品，銷售量與上個月同期相比成長三成，其中暖暖包更是成長超過近一倍。值得一提的是，消費者不僅在乎保暖效果，更注重商品的設計、趣味性的防寒小物，占整體銷售量二成。蝦皮購物則指出，站上火鍋湯底的業績較去年同期成長破1倍，其中又以海底撈品牌的相關湯底較為熱賣。

創業家兄弟旗下生活市集則指出，雙11期間，禦寒商品銷量成長4～5倍，除了常見的暖暖包熱銷以外，新穎的保暖商品如熱敷掛繩暖手寶等也熱銷，另外，站上養生溫補食品銷量亦倍增，爆款商品麻油猴頭杏鮑菇銷量大增4倍。

受惠於疫情催化、五倍券以及雙11與雙12旺季帶動，今年第四季將為台灣電商業者帶來強勁的營運動能。受到疫情影響，消費者改變原本的購物行為，從線下集中至線上，帶動原本就蓬勃發展的電商產業快速成長，更吸引許多線下實體商店積極轉向線上做生意，帶動整體產業與市場蓬勃發展。電商類股如網家、富邦媒、91APP等，都成為「宅經濟」趨勢之下，業績最受惠的個股。

法人看好，五倍券10月登場，將帶動第四季台灣網路消費年成長大幅增加20％以上，且年底剛好搭上年度最大檔期接連報到，業者預估，今年第四季將是電商業者有史以來最旺的旺季，買氣將有望一路延續到明年春節，整體電商業者表現將旺上加旺。