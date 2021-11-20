三星找晶片大神助陣 這技術合作討論炸鍋

南韓三星電子周四（18日）線上舉行「三星先進製程晶圓代工生態系論壇2021」(Samsung Advanced Foundry Ecosystem，SAFE)，並說明三星目前3奈米GAA製程、先進封裝技術等，其中，有著矽谷「晶片大神」之稱的著名處理器架構設計師、Tenstorrent技術長Jim Keller也出席，市場臆測是否可能加入三星，在業界掀起討論。

也有市場消息認為，若是Jim Keller真的協助三星在晶片架構設計，是否打亂台積電先進製程優勢？不過，在台積電無論是3奈米製程採用EUV技術的穩定性、良率，以及先進封裝技術優勢下，三星還得擔憂新採用的GAA技術是否能維持一定良率，台積電仍占有絕佳優勢。

三星在SAFE論壇討論GAA電晶體架構、AI、封裝技術等，並指出將與在IP、電子設計自動化（EDA）、設計解決方案（DSP）、封裝解決方案等領域合作夥伴一同建立合作生態系，目前已獲得3600個IP和80款EDA技術，以發展3奈米GAA製程，主要提供半導體設計結構、封裝產線，預計在2022年上半年量產。

該合作生態系夥伴包括德國西門子（Siemens）、荷蘭半導體設備商艾司摩爾（ASML）、美國新思科技（Synopsys）、英國半導體大廠安謀（ARM）、Google雲端等。

至於這次引爆話題的Jim Keller，可謂是半導體業界傳奇人物，這次Jim Keller擔任SAFE論壇的演講者之一，讓外界大膽臆測，可能與三星合作開發AI相關晶片，成為市場熱議話題。

Jim Keller人生職涯從昔日電腦大廠DEC開始，深度參與Alpha系列微處理器研發，1990年代末期，DEC遭到拆分、收購，Jim Keller此時加入了AMD，參與第7代處理器K7設計、成為K8主架構師，並帶領團隊設計出第一個 64 位元的X86架構指令集，K8成為AMD 重大里程碑，從極力追趕英特爾，變成是能與其一較高下。

不過，Jim Keller在完成K8架構設計大放異彩之際，離開AMD並前往MIPS架構處理器SiByte，該公司隨後被博通收購，Jim Keller成為了博通的首席軟體架構師。但Jim Keller隨後又離開博通，投入一家專注在從事低功耗APU開發的新創公司PA Semi，這家公司在2008年被蘋果收購，Jim Keller也替蘋果成功開發出A4晶片，奠定蘋果A系列處理器採用Arm架構設計、委由晶圓代工廠生產晶片的模式。

在2012年，Jim Keller回到AMD，2009年晶圓代工業務拆分出來，也就是之後的格羅方德，並在處理器市占率競爭大幅落後給英特爾，Jim Keller負責開發下一代處理器，也就是Zen架構開發的Ryzen系列，並在蘇姿丰2014年接任AMD執行長，積極搶攻PC處理器與資料中心伺服器市場，2017年發表的Ryzen系列處理器，獲得市場巨大迴響，並協助AMD開始搶攻X86市場長期被英特爾獨占的市場，Jim Keller也獲得「Zen之父」美名。

Jim Keller卻在2016年前往如今已經成為電動車大廠、當時卻現金流仍相當緊缺的特斯拉，擔任該公司自動駕駛硬體工程副總裁，替特斯拉開發車用AI晶片，協助特斯拉完善Autopilot能力。就在特斯拉準備大顯神威之前，Jim Keller於2018年4月加入英特爾，負責領導系統單晶片(SoC)整合與開發；2020年6月離開英特爾，並在2021年初宣布加入AI晶片新創公司Tenstorrent，擔任技術長與總裁，該公司的創辦人Ljubisa Bajic曾在AMD電源架構設計、NVIDIA的Tegra系統擔任過系統架構師，於2020 年 4 月 7 日發布名為 Grayskull 的高性能 AI 處理器，引發市場熱議。

Jim Keller也是該公司的早期投資人，並負責解決軟體2.0所需要的硬體解決方案，打算以機器學習的方式代替過往解決傳統軟體的問題。Jim Keller也認為，Tenstorrent有機會在AI晶片領域下，成為與當今GPU霸主NVIDIA一較高下的潛力公司。RISC-V架構開發公司也在今年5月指出，Tenstorrent已經取得其以RISC-V架構設計處理器技術，Tenstorrent的AI晶片能對應CPU一般工作運算。

至於市場推論，Jim Keller是否可能加入三星，目前仍無任何跡象可以推論，但從日前傳出特斯拉下一代自動駕駛處理器 「Hardware 4.0」將繼續由三星代工生產晶片，採用7奈米製程，以及三星採用新思科技AI 功能DSO.ai 設計下一代Exynos 處理器，Tenstorrent是否有更多與三星在AI領域合作機會，值得外界持續關注。（ 中時新聞網 呂承哲）

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