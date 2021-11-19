聯發科 明年營收衝200億美元

最新5G手機晶片助攻 蔡力行：展望樂觀，有望保持年成長兩成水準

聯發科19日在美國舉辦海外高峰會，副董事長暨執行長蔡力行表示，對於未來展望可望保持相當樂觀看待，除了2021年全年營收將上看170億美元之外，且明年有望再度「保持年成長兩成水準」，代表明年可挑戰200億美元關卡。

不僅如此，蔡力行說，聯發科在今年投入高達33億美元研發預算，並應用在運算、連結、多媒體等三大核心技術，持續打造高效能、低功耗及快速連接等具有競爭力的產品線。

聯發科19日在美國舉辦海外高峰會同時發布最新5G手機晶片天璣9000，蔡力行對於後市展望抱持樂觀看待。他指出，聯發科今2021年營收與2019年相比可望達到年成長兩倍、獲利更有機會達到五倍，顯示聯發科在通膨、供應鏈短缺等負面效益下，仍保持優異成長動能。

聯發科在明年將有天璣9000領軍，蔡力行也對後市展望保持樂觀態度。他預期，聯發科將持續以領先技術搭上數位轉型，推動明年全年營收力拚年成長20％，代表明年營運將挑戰200億美元關卡。

事實上，聯發科2021年前十月合併營收表現亮眼，達到4,021.73億元、年成長57.0％，創下歷史同期新高，且聯發科先前在法說會早已對於全年業績做出展望，預期全年合併營收將上看170億美元的歷史新高成績，折合新台幣為4,907億元，可望寫下歷史新高水準。

聯發科在邊緣計算和連網方面的領先地位，例如提供最佳遊戲體驗、低光源攝錄影、8K電視／顯示以及Wi-Fi相關技術的各式應用等，這也都是元宇宙所需的技術元素，聯發科指出，這是現在及未來成長的基礎，會帶來龐大的機會，因此對未來成長很有信心。