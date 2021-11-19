Apple Car最快2025亮相 11家供應鏈吸睛

蘋果攻Apple Car 花旗點名11大廠受惠

花旗環球證券分析師Jim Suva指出，蘋果料將透過委外代工生產Apple Car，激勵營收、稅前息前攤提折舊前利潤（EBITDA）長足進步，正式開啟市值從2兆美元飆上3兆美元的甜美旅程；並點名鴻海、南韓現代汽車在內的11家亞洲大廠深具受惠空間。

在發展Apple Car的策略上，花旗環球認為有兩種情境，其一是蘋果全心全意投入（all-in）並透過委外代工夥伴生產，其二是蘋果只專注在CarPlay生態系統（ecosystem）發展上；兩相權衡之後，花環環球直指，透過委外生產要比只發展生態系，可以對蘋果產生更大幫助，單是來自硬體貢獻，至2025年前就有機會使營收平均年增10～15％、EBITDA增長5～11％，儘管汽車的生產交期較長，但透過蘋果積極實地查核，短期內將促使汽車OEM廠加速對蘋果CarPlay採用。

花旗環球預測，電動車銷量在2020～2030年間將繳出27％年複合成長率，滲透率從目前的6％，屆時將拉升到38％，這意味著2025年時，全球相關硬體的市場規模便可能增長到8,000億美元以上。花旗環球同時評估，汽車與智慧機的製造雖然不同，但蘋果極擅長委外代工生產大量產品，因此，推斷蘋果每年量產100萬輛Apple Car是相當合理的預期。

考量蘋果要生產大量Apple Car，需要龐大且有能力的供應鏈夥伴，花旗環球認為需具備以下幾大條件：一、生產地點很可能不在大陸，優先選擇美國或墨西哥。二、電池、面板與半導體強大的供應鏈網絡。三、今年以來積極發展電動車平台，且具潛在量產經濟規模優勢。四、蘋果能保有IP設計與自主能力。

綜合上述條件，對應至亞洲供應鏈領域，花旗環球點出11家廠商可望大啖Apple Car商機：台灣的鴻海；南韓的現代、起亞汽車、LGE；日本的松下、Nidec、村田製作所、TDK、太陽誘電、Mabuchi Motor；以及大陸的寧德時代。

（工商時報 簡威瑟）

Apple Car渲染圖曝光 最快2025年上市

蘋果公司生產電動車Apple Car的消息傳得沸沸揚揚，但官方始終守口如瓶，並未透露相關資訊，近日有設計師利用網路上收集到的專利資訊製作出Apple Car的3D模型，引起熱議，特別是車前蘋果Logo相當吸睛，被認為是最大亮點，此外，有分析師爆料如果一切順利，Apple Car最快在2025年亮相。

分析師Ophir Gottlieb則指出，無論蘋果公司怎麼說，隨著專利申請的數量越來越多，都證實蘋果在開發自己的電動車，據知情人士透露，如果生產一切順利，預計最早於2025年首次亮相。

值得注意的是，蘋果近日再傳出從特斯拉挖角人才，先前在特斯拉擔任自動駕駛功能Autopilot軟體總監的Christopher Moore轉戰蘋果，外界預期將扛起Apple Car自動駕駛功能設計的大旗。

（中時新聞網 郭宜欣）