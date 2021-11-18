靶到台積電全因台鋼？馬堅勇三不駁斥

「靶」到台積電全是因為台鋼？光洋科的股權之爭無端扯上台積電，繼台鋼表態「攏係因為我」之後，光洋科原董事長馬堅勇也不甘示弱，痛斥台鋼此舉「不專業、不道德、不可思議」，並強調，光洋科將與森鉅攜手，對台鋼集團的相關不實指控提告並求償，以維護所有股東權益。

針對台鋼集團17日指稱光洋科之所以進入台積電供應鏈，乃台鋼旗下的富達航太公司成功開發半導體關鍵銅合金靶材，協助光洋科突破2項重要技術瓶頸所致，馬堅勇痛斥台鋼論點有三不－不專業、不道德與不可思議。

馬堅勇指出，自己為該專案計畫的總設計師與總工程師，全程掌握專案進度。光洋科係於2020年8月委託富達進行代工時，富達集團尚未成為台鋼旗下集團，專業技術均來自光洋科。光洋科開發此高階半導體銅合金靶材為技術自有、設備自有、人才自有，富達僅提供鍛打設備、依照光洋科給予的指示進行相關代工，並未涉及也無法得知其中的關鍵技術；所有智慧財產權皆為光洋科所有。

馬堅勇跟進表示，雙方簽有保密協定，不得揭露富達為光洋進行銅合金鍛造代工事宜，但台鋼集團入主富達後，不當揭露光洋科與富達的鍛造代工關係，明顯違反保密協定簽署，也大大違反商業誠信原則，這種沒有商業道德的行為相當不可思議，光洋科將訴諸法律行動。

馬堅勇強調，台鋼集團近日的各種惡意中傷抹黑行為，已造成光洋科公司、董事長馬堅勇、新創環保科技、森鉅科技等名譽損失，嚴重影響森鉅與光洋科的股東權益！光洋科與森鉅將對台鋼集團的相關不實指控提告並求償，以維護所有股東權益。

延伸閱讀

王炯棻：光洋科沒台鋼 怎靶台積電

光洋科內鬨 馬堅勇曝台積電高度關切