震撼！Disney+登台

迪士尼公司甫於8月底在臉書粉絲專頁宣布，評估業務及營運後決定將於2022年1月1日在台灣終止迪士尼頻道營運，線上影音串流服務Disney＋ 隨即在11月12日登台 ，且同步提供迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理和Star等品牌內容。 Disney＋ 在台灣的獨家電信合作商台灣大哥大表示，12日開賣後半小時內，即超過6千人申辦Disney+服務。 原本「時代的眼淚」霸氣而歸，與全球最大影音串流平台Netflix一較高下。

Disney+平台旗下迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大經典娛樂品牌，提供無與倫比的故事為各年齡層粉絲帶來驚喜，除了耳熟能詳的《冰雪奇緣》、《阿拉丁》、《靈魂急轉彎》、《金牌特務》等知名鉅作外、更有在國外已大獲好評但台灣觀眾還在引頸期盼的原創人氣系列，如漫威電影宇宙《汪達幻視》、《獵鷹與酷寒戰士》與《洛基》、令星戰迷翹首企盼的《曼達洛人》等，片單尚有紀錄片、娛樂節目、音樂劇等多元類型，精采紛陳，預計還將持續擴充在地化內容。

Disney+台灣收費標準為新台幣270元、年費2,790元，支援四個裝置同時觀賞，2019年年初與Netflix簽下兩年獨家代理權的中華電信，則在官網宣布祭出申辦300Mbps寬頻上網，Netflix月租打5折、相當於月費195元，100Mbps上網方案Netflix打75折相當於292元，迎戰Disney+強勢登台。

Netflix與中華電信會如此慎重以待的原因在於，2019年Disney+串流媒體業務於美國上線後，當年底已吸引約2,400萬訂戶，並從市場領導者網飛（Netflix）搶走了近100萬訂戶。至2020年4月，Disney+的訂閱用戶數更一舉突破5,000萬大關。有關串流媒體戰爭的調查顯示，Disney+在美國已擁有2,400萬的龐大客群，此外有1,900萬消費者同時訂閱了Netflix和Disney+，這兩家公司客戶重疊律為80％。

台灣大哥大總經理林之晨表示，12日開賣後半小時內，超過6千人申辦Disney+服務。林之晨說，美國平均家戶申裝3.7個OTT服務，台灣目前僅1.7個，OTT服務在台灣還有很大成長空間。Disney+進入台灣後，有助台灣大衝刺用戶數，提高ARPU，他透露，台灣大與Disney+簽訂兩年的獨家合作。

Disney+是華特迪士尼旗下OTT服務，透過與各國電信公司合作作為拓展全球市場規模的經營模式，截至目前，Netflix雖仍是全球最大影音串流平台，全球用戶數累積已達2.09億戶，但是Disney+推出至今不到兩年，全球用戶數已超過1.3億，躍居第二大影音串流平台，被視為Netflix的最大勁敵， Disney+ 的加入亦引爆兩大全球OTT影音串流巨擘在台正面交鋒。

疫情帶動在家娛樂的宅經濟商機，使OTT串流影音需求大爆發，資策會產業情報研究所（MIC）研究顯示，OTT持續衝擊傳統機上盒產業，在美國OTT領導業者累積用戶接近總付費電視用戶數的50％，2大領導業者Netflix與Disney+皆逼近傳統電信、衛星、有線電視用戶的總和。

Netflix節目在台灣也大受歡迎，根據Netflix 統計，台灣觀眾2020年在1月至11月間的浪漫與奇幻類型節目瀏覽時數年增超過6倍，許多原創與獨家韓劇瀏覽時數成長5倍。

OTT協會理事長錢大衛認為，隨著電信暨網際網路的發展，台灣於2020年已正式進入5G元年，加上疫情關係宅經濟備受重視，線上影視音服務已成為人人必備的隨身娛樂。不過，錢大衛也提到，目前盜版問題一直存在，造成台灣OTT產業每年超過新台幣283億元的損害，為了迎來台灣OTT產業的高速發展，除了防治盜版侵權問題外，必須積極發展自主的數位廣告生態圈，建立走向海外的國際OTT平台，將台灣優質文創及影視音的視聽著作推向國際，增大台灣在世界的能見度與話語權。