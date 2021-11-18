元宇宙不是夢 玉晶光董座：明年可望放量

玉晶光（3406）今日召開法說會，針對市場關注的元宇宙商機，玉晶光董事長陳天慶強調，相關的光學元件都有在出貨，根據客戶對這個產業的規劃及願景，有可能從明年開始就會放量。

至於今年第四季及明年第一季的展望，陳天慶指出，依照目前客戶的需求來看，營收有機會比歷年同期來的好，但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定，然獲利多寡仍要看工廠端能否持續提升良率，現在無法先預估，不過可以肯定的是，目前產能很吃緊。

元宇宙商機成為台股的新焦點，被視為元宇宙先驅的玉晶光動向，自是法人關注的焦點，玉晶光總經理郭英理也表示，VR產品對鏡頭確實有明顯的拉動力量，以中階VR產品為例，除了左右眼的大鏡片外，大約會再配置6至8顆鏡頭，用以偵測眼球、距離、環境等，「六至八顆鏡頭，玉晶光都有能力做，就端視客戶的需求」。

郭英理分析，VR的大鏡片工藝極高，特別是要做到4K甚至8K的解析度，更何況大鏡片貼近眼球，既不能眼壓太重，又要輕薄，以兼顧舒適度，光是模具的設計都有很高的難度，所以毛利率確實比既有產品的平均毛利率為高。

不過以VR和AR的進程來分析，郭英理表示，還是以VR進度比較快，至於擴增實境（AR）產品，則必須要量身訂製，因為還要考量配戴者近視、遠眼及散光等的特殊需求，需要有更強大的軟、硬體做整合，推估可能還要再花三年的時間來發展。

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