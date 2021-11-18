晶片荒爆內幕 各家廠商靠減法策略自救

成熟製程晶片嚴重短缺，並延燒成全球晶片荒，美國總統拜登三度召開白宮半導體峰會，要求包括台積電、英特爾、三星、美光等半導體業者交出如同商業機密的晶片庫存與銷售數據，一度引發市場熱議，據最新數據顯示，美國汽車產業已經恢復產能，推升美國10月工業生產月增1.6%，其他國家的汽車產業也逐步恢復過往產能。對此，外媒報導，這可能代表製造業有巨大轉變。

據《日經亞洲評論》報導，疫情爆發後，電子產品需求暴增，半導體含量不斷提高，最新數據顯示，2020年8月至2021年8月期間，晶片銷售額大增近3成，主要是受到雲端運算、5G等技術成長推升。

不過，這樣的情況也排擠了其他產品對半導體的需求，從PC處理器、遊戲機、網路設備甚至到醫療設備的晶片都相當緊缺，甚至導致汽車大廠因缺料近幾個月被迫停產，美國智慧型手機龍頭蘋果也將業績不佳推給晶片緊缺，英特爾警告晶片短缺可能延續至2023年。

台積電也在今年以來不斷透露，以前所未有的行動支援車用晶片產能擴張，台積電總裁魏哲家7月法說指出，台積電將繼續支援車用晶片產能，同時在今年4月核准28.87億美元資本預算，折合新台幣約793億9,250萬元，預計在南京廠擴充月產4萬片的28奈米產能。

聯電也攜手客戶，擴充在台南科學園區的12吋廠 Fab 12A P6廠區的產能，以給予優先提供產能的合作關係，不僅協助客戶確保產能供應，聯電也因此穩定營運。至於世界先進、力積電、格羅方德等晶圓代工廠也打算擴產，甚至英特爾宣誓重返晶圓代工業務，英特爾將在美國投入200億美元興建晶圓廠、未來10年在歐洲投入800億歐元擴產，預期最快2022年底產能將陸續開出。

也就是說，就算這些廠商打算擴產解決晶片荒，但也不可能救急，所以這些製造商也在尋找解決方案，汽車廠商就取消特殊晶片提供的功能，例如美國通用汽車推出沒有燃料管理模組卡車，法國PEUGEOT汽車使用舊式的類比裝置取代數位儀錶板。雖然這些廠商都找到替代方案，但業界人士認為，隨著未來晶片短缺仍繼續發生，電動車的半導體含量也不斷提高，將迫使這些廠商盡速找到真正的解決方案。

至於日產汽車，本來是使用專門設計的調節汽車煞車系統與儀表板的晶片，但現在短缺嚴重下，日產汽車稱10月和11月將全球產量減少3成，避免汽車在特定類型的晶片缺貨影響整個生產流程，並打算改變設計，讓汽車可以採用通用型的晶片，日產汽車預估一輛車採用達400~500 個晶片，如今打算將1成的晶片換成通用晶片，由於這類晶片價格便宜，也獲得廠商青睞改用。

變化也在其他產業擴散，日本晶片製造設備製造商Disco之前採用50種不同晶片來控制設備，如今正在將晶片類型數量減少到4個。近期爆發缺料可能減產的日本遊戲機大廠任天堂，也在評估替代缺少零組件是否要重新設計。

據《華爾街日報》報導，有些廠商也打算採用舊設計，例如美國一家生產掃雪機的廠商，使用不需要晶片的操縱桿，取代電子控制器；另外一家電動站立式車輛的廠商，則是改採用單一晶片的集中式電路來控制所有零組件，同時也省下電路板使用數量。也就是說，過去廠商採用特定類型晶片，提高產品的獨特性，但也造成供應鏈複雜化，產品價格推升，但面對晶片荒之際，這些廠商採用減法策略，甚至是退回到過去不採用晶片的設計方式，來解決目前短料缺乏的問題。

文章來源：WSJ

文章來源：asia.nikkei

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