全球半導體廠今年營收年成長 聯發科居第二

市調IC Insights發布最新報告，在疫情帶動下，2021年全球半導體產值可望較去年成長23％，而在全球前25大半導體廠的營收表現來看，超微（AMD）今年營收可望成長65％，年成長率排名第一高，聯發科今年營收成長60％，成長幅度位居第二高。



新冠肺炎疫情加快數位轉型進程，人類生活習慣改變，包括遠距工作及遠距教學成為新常態，包括人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、5G通訊、電動車及自駕車等新應用帶動半導體需求。IC Insights預估今年全球半導體產值將成長23％，包括半導體出貨量較去年成長20％，平均銷售價格較去年提升3％，年成長率是2010年以來第二高水準。



今年5G手機出貨成長快速成長，5G手機晶片出貨飆升，至於AI及HPC運算、虛擬貨幣挖礦等需求，帶動繪圖晶片及顯示卡供不應求且價格大漲，所以今年營收年成長率超過50％的業者，包括了5G手機晶片供應商高通及聯發科，以及繪圖晶片雙雄輝達（NVIDIA）及超微。



報告指出，超微今年在許多領域都明顯擴大市占率，尤其是在資料中心伺服器處理器部分的成長動能強勁，預估超微今年營收可望較去年成長65％，增幅在全球前25大半導體廠中高居第一。



聯發科4G及5G手機晶片出貨暢旺，其中5G手機晶片接單強勁，現在已開始採用5奈米及4奈米量產，至於其它晶片也獲得電視、語音助理等國際大廠採用，電源管理IC、WiFi及物聯網晶片更是供不應求。報告預估聯發科今年營收可望較去年成長60％，增幅將在全球前25大半導體廠中位居第二，排名僅次於超微。



晶圓代工廠今年營收成長動能優於產業平均水準，中芯在美中貿易戰下中國官方要求提高自給率，今年營收較去年成長39％排名第五高。格芯、聯電、台積電受惠於產能供不應求及客戶擴大釋出代工訂單，營收成長動能可望延續到2022年。



不過，全球半導體龍頭英特爾因客戶缺料而減少對電腦中央處理器需求，同時自有產能不足，今年營收恐較去年下滑1％。日本索尼（Sony）因東南亞疫情引發晶片短缺，進而造成遊戲機銷售不如預期，今年營收將下滑3％。兩家業者為前25大半導體廠中唯二今年營收較去年衰退。