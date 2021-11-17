王炯棻：光洋科沒台鋼 怎靶台積電

光洋科經營權之爭再開戰，面對所謂「光洋撐傘團」連續刊登報紙廣告誣指台鋼盟為禿鷹，光洋科新董座暨台灣鋼鐵董事長王炯棻17日赴台北地檢署按鈴申告，舉行記者會，喊話「沒有台鋼助力，光洋科怎『靶』台積電」，企圖以行動證明台鋼不但不是禿鷹，還是協助光洋科成為台積電供應鏈的大功臣。

王炯棻與新任光洋科總經理暨台鋼航太積層製造公司董事長吳柏成，17日下午連袂召開記者會，說明光洋科進入台積電供應商，並不是靠馬堅勇一人，而是台鋼在光洋科打進台積電高階產品的最後一哩路上，提供了關鍵的技術協助。

王炯棻指出，台鋼2018年投資光洋科，展開先進原料與製程的專案合作，這個被光洋科原董事長馬堅勇命名為「台揚專案」的案子每兩個月開會一次，對多個項目展開討論及落實，是協助光洋科往高階硬碟靶材邁進的重要專案項目之一。

王炯棻強調，光洋科得以獲得台積電高階靶材認證，係台鋼在背後默默支持，運用台鋼集團富達航太的熱機鍛打技術，由光洋科委託富達航太代為鍛打，突破6N靶材細晶粒及靶材組織高均勻性嚴格要求的技術屏障，「這部分我們持有代工合約可茲證明」。

王炯棻進一步分析，台鋼旗下的富達航太公司成功開發TMP99.9999高純度半導體關鍵銅合金靶材，協助光洋科突破二項重要技術瓶頸，其中一個瓶頸是半導體7奈米以下製成超細晶粒要求（<40um），另一個瓶頸是濺渡用大型靶材組織均勻性（+-10um/300mm）。

王炯棻重申，今年光洋科成功打進台積電供應鏈，在法人眼中最有爆發性成長的題材，就在於新靶材的開發與採用。據了解，目前有三到五種材料和台積電合作驗證中；「這都是與台鋼合作出來的產品，並不是馬堅勇一個人的成績」。