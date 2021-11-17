富智康轉投資跨語音智慧平台 擴大AI佈局

鴻海集團（2317）旗下富智康今日宣布入資語音人工智慧平台公司SoundHound，通過與Archimedes Tech SPAC Partners Co.合併，交易預計於2022年第一季度結束，合併後的公司命名為SoundHound AI公司，新公司規畫於納斯達克掛牌上市。

SoundHound在美國時間16日發布，獲得最高2.44億美元的注資，包括Archimedes信託現金 1.33億美元和每股10美元定價的完全承諾普通股PIPE的1.11億美元。

PIPE係由甲骨文、卡達第一銀行（Qatar First Bank）、科赫工業公司（Koch Industries）和MKaNN風險投資公司以及科塔資本（Cota Capital）、VIZIO、宏達電、富智康、結構資本（Structural Capital）、普羅夫科集團（Provco Group）、松浦（Sompo）、佩曼諾扎德（Pejman Nozad）等公司投資。

SoundHound指出，SoundHound的獨立語音 AI 平臺採用的是專有的自然語言技術，讓企業可以經由22種語言，為客戶提供一流的對話體驗。著眼於語音 AI市場商機達1600億美元，SoundHound積極打造品牌的差異化，以提高客戶體驗，包括現代汽車、賓士汽車、潘朵拉（ Pandora）、萬事達卡、德國電信 Deutsche Telekom、Snap、VIZIO、KIA汽車和Stellantis斯泰蘭蒂斯等全球領先品牌均為其客戶。

SoundHound開發的語音人工智慧平台，具備語音處理技術，可讓產業界整合智慧對話語音助理功能至產品中。SoundHound語音處理技術研發時程已經16年，包括227項已獲核准及正在申請的專利，現已擁有22種語言版本，未來還規畫其他語言版本。