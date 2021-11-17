聯發科今年營收估增60% 半導體廠第二

研調機構IC Insights預估，今年全球半導體產值可望成長23%。在全球前25大半導體廠中，超微今年營收有望成長65%，增幅將高居第一；聯發科將成長60%，增幅第二。

IC Insights表示，受惠疫情引起習慣改變，如遠距工作、遠距教學，今年半導體出貨量可望增加20%，產品平均售價也將揚升3%；預估全球半導體產值將成長23%，增幅將是2010年以來第二高水準。

超微（AMD）在許多領域都擴大市占，尤其是在數據中心伺服器處理器部分。IC Insights預估，超微今年營收可望成長65%，增幅將在全球前25大半導體廠中高居第一。

IC Insights指出，聯發科的晶片為一些智慧手機、電視及語音助理大品牌廠採用，聯發科並透過提供4奈米製程的5G技術，建立領導地位。

因應市場強勁需求，聯發科增加網通晶片產出，IC Insights預估，聯發科今年營收可望成長60%，增幅將在全球前25大半導體廠中位居第二，僅次於超微。

IC Insights表示，全球半導體龍頭英特爾（Intel）因客戶缺料而減少對電腦處理器需求的影響，今年營收恐將下滑1%。

IC Insights指出，日本索尼（Sony）因東南亞疫情引發晶片短缺，進而影響遊戲機銷售不如預期，今年營收將下滑3%。為確保晶片穩定供應，索尼計劃與台積電合作在日本設廠生產晶片。