晶片獲14款機種採用 聯發科傳收三星大單

韓國媒體報導，三星（Samsung）明年預計推出64款智慧手機及平板電腦，其中14款將採用聯發科的晶片。法人表示，聯發科明年市占率可望持續提升，營運成長可期。

韓國媒體The Elec報導，三星明年將有31款智慧手機及平板電腦晶片是由美國晶片大廠高通（Qualcomm）供應，約占三星明年預計推出機種64款的一半；有14款將採用聯發科的晶片，主要以中低階機種為主，如A32等。

國內法人表示，2022年晶圓代工產能將持續滿載，晶圓代工廠將擇優出貨給長期合作、產品具競爭力的IC設計廠，聯發科確保的晶圓代工產能已足以支撐明年營運成長目標。

法人指出，聯發科與台積電緊密合作，也與聯電關係良好，因此營運受晶圓產能吃緊影響相對較小。聯發科預計推出採用台積電4奈米的5G晶片天璣2000，搶攻旗艦手機市場，預期將有助聯發科市占率進一步提升，營運維持成長趨勢。

聯發科在外資、投信及自營商三大法人連4個交易日同步買超推升下，股價衝破新台幣1,000元大關，今天在市場買盤持續積極湧入下，股價一度達1,075元，創6個月新高價，上漲40元，市值攀高至1.71兆元，居台股第2高，僅次於台積電。

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