老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀解惑

全球晶片荒問題未解，有專家預估至少會延續至2023年，將對許多企業造成營收衝擊，而美國為了拿回解決晶片荒的主導權，要求各大廠商提供庫存、訂單及銷售數據，引發美國想竊取機密、重建當地供應鏈霸權的批評。近日，台積電創辦人張忠謀的發言似乎也有弦外之音，他提到，自由貿易是解決晶片荒的解方，但現在自由貿易卻多了一些條件，過去主張自由貿易的美國，近來突然要在境內增加積體電路製造比重，這就是條件。

美國想重新掌握半導體供應鏈的話語權，今年9月，美國商務部在半導體高峰會上，以解決晶片荒、加強供應鏈透明度為由，要求汽車製造商、晶圓代工廠及相關廠商繳交被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等數據，並訂下45天後的11月8日為繳交期限，最後包括三星、台積電、聯電及英特爾等大廠都繳交問卷。

然而美國強硬的手段招致不少批評，北京商報報導，中國大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，「美國處於晶片短缺的狀態，尤其汽車晶片領域，美國可以從得到的資料看出廠商究竟把晶片銷往何處，另一方面，數據的掌握也能夠使美國半導體廠商在同行競爭中更具優勢，即我能夠看到你的底牌，但你看不到我的底牌。」

此外，白明點出，繳交資料給美方，難保他們不會被洩露給自家廠商，「畢竟誰也不能保證三星、台積電的數據交給美國商務部，商務部就不會將數據公布給英特爾這類的廠商，沒人能監督他的公正性，這種做法其實吃相很難看。」

而張忠謀近日的發言也透露美國對半導體產業鏈的重要性，張忠謀在APEC經濟領袖會中提及，近期自由貿易多了一些條件，但大部分條件產生不良的後果。

隨後面對媒體提問會中所稱的條件是指什麼內容？張忠謀回應，例如半導體，美國要在自己境內多做一點，其實美國一直主張自由貿易幾十年，現在就突然增加了一個條件，「要在自己境內多做一點，這就是條件。」

不僅如此，張忠謀也強調，晶片荒實際上是「用晶片的」低估需求，非「製造晶片的」低估用的需求，且雖然任何關鍵零組件短缺都是嚴重問題，然而自由貿易、自由競爭的自由市場，仍舊是解決晶片荒最好的方案。

（中時新聞網 郭宜欣）