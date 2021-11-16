大中董座：MOSFET至少旺到明年H1

MOSFET概念股大中(6435)今日參加櫃買中心業績發表會，今年前三季營運亮眼，累計每股獲利為9.27元，今年獲利有機會站上歷史新高，董事長薛添福表示，目前看MOSFET至少旺到明年上半年。

大中第三季合併營收為8.28億元、年成長11.2%，稅後淨利1.42億元、年成長82.5%，每股獲利4.25元，單季毛利率28.6％、年增10.2個百分點；累計前三季合併營收22.88億元，稅後淨利為3.09億元、年成長84%，每股獲利為9.27元，已經超越去年全獲利，前三季毛利率為24%，相較去年同期成長6.23個百分點，大中今年獲利相當有機會創下歷史新高。

晶圓產能緊張，董事長薛添福表示，目前產能持續緊張，不少需求依舊無法滿足，儘管大陸市場部份需求降低，加上有長短料問題，客戶端不敢貿然降低水位，故現在看到MOSFET至少旺到明年上半年，下半年則要再觀察。

薛添福表示，2021年是大中成果豐碩的一年，毛利率在產品組合優化下持續提升，現在看到需求持續大於供給，一就是賣方市場，並未到達反轉的時間點。相信功率元件一直是半導體產業中不可或缺的綠葉，隨著新科技推動，大中的成長是非常有機會，可以降低和市場起伏的連動性，大中應該可以維持成長，對於產業前景還是非常樂觀。

另外，薛添福表示，明、後年儘管MOSFET需求不會有今年因為疫情所帶動的突發性雙位數成長，但還是會有穩定的個位數成長。

薛添福表示，明年新產能貢獻有限，保持產能緊張的看法，大中除維持現有產能、做有效發揮，滿足客戶需求外，對於新增產能也持續努力，8吋產能明年應該會和今年持平，大中也領先業界持續打破瓶頸朝12吋調整，希望明年12吋產能可以更有效被使用、有2位數成長。

大中的產品優勢在於建立分類技術，包括低壓、中壓、高壓元件，且中壓、低壓以及12吋晶圓開發是台灣同業間最領先的。大中專注3C應用，其中又以電腦相關為主，占比前三季營收達76%，再者為風扇應用的5.5%，大中也積極拓展電源供應器、車用等領域。

（時報資訊 王逸芯）