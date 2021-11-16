高通股價創高 台股5檔供應鏈吸睛

高通（QCOM.US）15日股價創下歷史新高，每股達168.51美元，漲幅2.16％。高通11月上旬發布2021年第四季財報（等於是台股2021年第三季）優於市場預期，營收達93.21億美元，年增43％，比財測上緣92億美元還高，稅後淨利29.16億美元，年增75％，EPS為2.55美元，也優於市場預期。

高通的台股供應鏈有晶圓代工為台積電（2330），封裝測試為日月光投控（3711）、京元電（2449），晶圓及IC測試載板精測（6510）、旺矽（6223）等。

高通上修2021年5G手機晶片產品預估至5至5.5億顆，5G毫米波市場展望正向，2022年第一季起OEM廠採用旗下高階Snapdragon（驍龍）晶片，出貨量年增21％。另外，高通在射頻前端/IoT/車用領域全年營收達100億美元成績。隨著全球數位轉型趨勢發展，將挹注高通手機晶片外的成長動能。

高通也發布對下季的營運展望，高通2022年第一季（台股2021年第四季）財測，營收（Non-GAAP）為100～108億美元，也比市場預估96.8億美元的還高，將有望季增7.3％至15.9％區間，EPS財測區間為2.9-3.1美元，比市場共識2.59美元高，獲利有望季增13.7％至21.6％，營收及獲利財測皆優於市場預期。

統一投顧董事長黎方國認為，高通2022年營運在射頻前端/IoT/車用等多元化領域挹注高通的額外成長動能。

高通5G毫米波市場部分，美國營運商已積極建置，日本營運商則已開始商用，中國地區商業化情況看法正向，預期2022年初的北京冬奧有望加速中國毫米波商業化速度，是高通高階手機晶片挹注成長動能。

延伸閱讀

元宇宙熱 記憶體、先進晶圓製程需求燙

外資爆買長榮航華航 連凱基哥也殺進去

通膨走高為何屬短期現象？央行5QA釋疑

習拜會登場 習近平提合作共贏