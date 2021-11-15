華爾街專家：晶片荒可能持續到2023年

各界看好在東南亞數個晶片生產基地在疫情緩解後歸隊，以及在供應鏈中各個環節擴大生產之下，延燒至今的全球晶片荒將獲得解套，不過華爾街知名專業基金經理人米克斯（Paul Meeks）表示，購買新手機或買新車的壓力可能不減反增，並警告華爾街低估了半導體短缺問題，要解決這個問題將需要數年時間，而非數個月。

以科技股投資聞名的Independent Solutions Wealth Management投資組合經理人米克斯在接受媒體訪問時表示，這個問題可能一直持續到2023年，而這將帶來令人痛苦的惡果。

在這些公司當中，有一些實際上將無法出貨。如果他們不能出貨，他們的業績表現可能令人失望。他們的股票太貴了，所以可能會下跌，而且不是只跌一點，而是可能跌很多。

在美國企業和消費者想方設法應對供應鏈問題時，半導體類股則一路挺升。追蹤晶片股的VanEck Vectors Semiconductor ETF在過去6個月上漲了35%。

米克斯在2020年6月上旬、在晶片荒佔據各新聞頭版的數個月前，就加碼買進晶片製造商的股票。如今他仍看好晶片股還有更大的上漲空間，「但你必須是一名『神槍手』，因為你不僅要判斷他們的產品是否受到歡迎，還必須清楚了解誰的供應鏈執行力最佳」。

米克斯以博通（Broadcom）和微晶片科技（Microchip Technology）為例，認為這些公司在爆發新冠疫情之前，就已成功調整訂單流程。

米克斯雖仍看好半導體股，但表示對「FAANG」五大科技巨頭感到擔憂，尤其是蘋果公司。FAANG指的是已經更名為Meta的臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜公司（Amazon）、網飛（Netflix）和谷歌（Google）。

他表示，蘋果約五成業務來自於iPhone手機，而嚴重短缺的問題使該公司在上季損失數十億美元營收。

蘋果執行長庫克10月底在財報發布後的法說會上表示，雖然新冠疫情導致的生產中斷已經大幅改善，但晶片短缺問題仍然存在，對本季營收造成的衝擊可能超過上季的60億美元。

米克斯預期在這個年底假期購物旺季，缺料、缺貨的問題將更為嚴重，許多消費者將因為無法及時買到商品而非常失望。他表示，問題沒有任何緩解，銷售這些聖誕節熱門商品的供應商，其營收和獲利也將受到衝擊。

米克斯並表示，基於數位廣告業務的復甦，谷歌是他現在唯一會考慮投入新資金買進的FAANG股票，「而且谷歌沒有像Meta所面臨的監管問題」。

（時報資訊 柯婉琇）