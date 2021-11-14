中華電5G無塑家庭日 人氣爆棚

中華電信14日舉辦5G無塑家庭日，邀請策略夥伴紙風車劇團，以創新的戲劇形式，闡釋環保的真諦，搭配有趣的互動遊戲、親子問答，獲得現場逾兩千位闔家前來的民眾熱情回應。



總經理郭水義表示，期待透過5G無塑日活動，將環保的意識深入民眾心中，並逐步落實於日常生活。



中華電信推動「5G無塑日」四部曲系列活動，期望透過推廣環保教育、嘗試落實環保、一起體驗環保、真正力行環保的四部曲規劃，搭配5G創新科技應用及全國企業志工的投入，與所有民眾攜手邁向「5G無塑、無拘無束」的永續行動，14日並進行第三部曲-5G無塑家庭日活動。



郭水義表示，5G無塑日系列活動是中華電信集團與中華電信基金會合作，運用5G網絡傳播速度與自身分享傳遞的能力，鼓勵同仁積極落實節能減塑、身體力行，成為推廣環保作為的企業志工種子之外，也鼓勵、邀請社會大眾一同重視環保議題、瞭解環保的真諦與作為，以期未來攜手共享「5G無塑、無拘無束」的新生活型態。



郭水義強調，身為綠色企業，中華電除已將環保作為融入自身營運及管理中，提升能源效率、積極研發對環境友善的產品與服務，亦持續在綠色能源與氣候變遷議題上，扮演積極的角色，鼓勵兩萬多名同仁，成為推廣環保概念的企業志工種子，把環境、社會、公司治理（ESG）理念，當做工作中每天都要省思、實踐的標準。



紙風車劇團自1992年成立後，秉持著「台灣需要台灣的兒童劇」的理念，創造台灣兒童戲劇夢工廠的期望，這次「蕃薯森林奇遇記」故事，藉由生動有趣的故事，灌輸小朋友環保意識。



郭水義指出，全球疫情侵襲下，減塑議題也受到影響較難以執行，在如此艱困的環境之下，希望透過紙風車劇團對環保意識的闡釋，呼籲大眾減少塑膠的用量，未來將邀請合作夥伴共同朝減塑、零碳的永續管理目標攜手前進。