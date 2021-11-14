雙11、遊戲改版帶動 橘子第四季添動能

橘子集團（6180）10月營收8.4億元，月減14％、年增1.3％，主要是因為橘子10月重點產品沒有推出大型更新活動，導致營收較上月減少。累計今年1～10月營收達99億元，年增8％。

展望第四季，橘子表示，11月開始，旗下多款遊戲陸續釋出大型改版，同時也將迎來雙11消費旺季，將有望帶動橘子集團旗下電商、橘子支付等營運表現，同時為第四季營運注入動能。

橘子指出，回顧10月，旗下GASH消費總額較去年同期提升33％、兌點數成長154％；橘子支付受惠於通路代收付業務，交易總額較去年成長223％。

橘子尚未公布第三季財報，不過以上半年來看，受惠於本業動能穩定，營業毛利20.8億元，年減7％。上半年橘子推出多款新作，受到認列一次性行銷費用影響，營業利益6.3億元，年減22％，歸屬母公司業主稅後淨利4.8億元，每股盈餘EPS 2.72元。

展望11月，遊戲橘子為旗下多款遊戲陸續推出大型改版，包括旗下主要營收來源《天堂M》，已於11月3日推出改版內容，將有望刺激玩家在遊戲內的消費力道。另外，如《新楓之谷》、《彈射世界》也都推出新改版，將有望帶動11月營收表現。

此外，五倍券上路前，橘子支付就已配合政府數位綁定策略，推出相關優惠回饋。橘子旗下電商有閑娛樂則觀察指出，消費者透過五倍券鎖定高單價商品，例如iPhone 13，就是相當受消費者歡迎的熱門搶購商品。另外，像是大型家電用品如滾筒式洗衣機、吸塵器等居家清潔用品銷量也大增，ACG娛樂商品如3C遊戲主機、遊戲片等，也都有不錯的銷售成績。

近期雙11來臨，橘子也表示，橘子支付推出高額回饋與新服務、有閑電商則將祭出消費滿額及折扣券等優惠，期望在旺季效應帶動下，為11月營運開出好成績。

除了五倍券、雙11以及新遊戲帶動之外，橘子也積極籌備新遊戲，近期積極開發中的另外兩款新手遊《櫻桃小丸子》及《便利商店口袋版》，目前遊戲製作已完成，進行內部測試中，預期將在2022年推出。