台灣大攜手凱擘 雲端遊戲進入有線電視家戶

台灣大哥大宣布聯手凱擘大寬頻，以全球首創、透過數位有線電視A1 Box開放平台，將雲端遊戲帶入家戶的全新商業模式，開創遊戲產業新局。

台灣大總經理林之晨表示，5G時代娛樂形態正經歷巨幅改變，遊戲將從下載進化為串流，也就是所謂雲端遊戲。台灣大與NVIDIA合作研發的GeForce NOW上線至今滿一周年，累積會員已超過10萬。

選在上線周年，再度攜手凱擘搶攻家戶雲端遊戲市場。新申辦或打開家中的凱擘大寬頻A1 Box，透過電視專屬通道申請，免下載、免安裝，即可透過A1 Box，即在自家數位有線電視，透過50吋、甚至80吋大螢幕暢玩雲端遊戲的3A大作，還可以隨時轉換到筆電、平板、手機上繼續玩。

林之晨強調，這個合作案開啟了台灣雲端遊戲進駐電視大螢幕的新時代，亦展現台灣大與凱擘聯手研發超5G應用的實力。未來台灣大將與更多國際服務、內容商合作，整合集團資源，全力發展影音娛樂事業。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君進一步表示，GeForce NOW降低遊戲入門的硬體門檻，擴大高階遊戲的普及率，對於產業生態帶來極大的變革與驅動力，目前平台支援的遊戲數量已超過千款。此外，台灣大哥大旗下台灣大寬頻也同步上架GeForce NOW。

台灣大目前三大成長引擎分別來自5G、電商及寬頻上網，整體5G用戶滲透率已超過14％，而在各項5G消費端應用服務中，台灣大看好遊戲事業中長期發展潛力，已將雲端遊戲列為台灣大第三或第四個成長引擎，並以成為國內雲端遊戲龍頭為目標。