旺季效應 佳世達前十月績優

跨越資通訊等四大領域的佳世達集團，訂17日（周三）舉行法說會，除獲利提升表現受到市場關注之外，朝醫療等高附加價值拓展的成效同樣受法人密切注意。在防疫物資和數位轉型需求帶動下，佳世達累計前十月合併營收1,831億元，相比2020年同期增加305億元，年成長兩成。

法說會將由董事長暨總經理陳其宏和財務長洪秋金共同主持，屆時將說明第三季表現與第四季展望。

佳世達表示，目前是資通訊產業的傳統旺季，防疫物資與數位轉型需求持續暢旺，再加上聯合艦隊新夥伴的合併貢獻，都使得單月營收與累計營收創下同期新高。

佳世達持續朝高附加價值事業營收過半目標邁進，此外，2021年邁向轉型第二階段，焦點將放在獲利提升。陳其宏先前表示，雖下半年市場、供應鏈變數多，但公司對轉型之路仍是信心滿滿，除追求2022年高附加價值事業營收過半外，希望接下來邁入另外一個里程碑，醫療、AIOT、資通訊相關產品、網通事業群四大事業群齊頭並進，且將以擴大營收、拉升毛利、增加持股等方式，和聯合艦隊合作夥伴致力擴大投資後營運綜效，並透過提高持股的方式，增加認列比例，將營運成果進一步分享給佳世達股東。

佳世達第三季合併營收約572.01億元、年成長10.65％、季增2.17％，營業利益約19.82億元、年減3.36％、季增3.93％，稅前淨利約25.48億元、年減37.11％、季減51.88％，歸屬於母公司業主淨利約13.95億元、年減31.82％、季減63.34％，每股盈餘0.71元。累計前三季合併營收1,640.89億元、年成長21.94％，營業利益約56.07億元、年成長23.99％，稅前淨利約109.75億元、年成長102％，歸屬於母公司業主淨利73.12億元、年成長126％，每股盈餘約3.72元。