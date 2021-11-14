千金股兩樣情 大股東身家洗牌

台股重返萬七，千金股數量多達10檔之多，然而幾家歡樂幾家愁，老牌股王大立光即使啟動庫藏股，僅勉強守住2,000元，今年以來市值大跌，執行長林恩平身家跟著折損；相形之下，AES-KY、矽力-KY股價聯袂創下歷史新高紀錄，大股東持股市值狂飆，造就出新一代的科技新貴。

以12日收盤價來看，千金股計有矽力-KY、信驊、力旺、大立光、譜瑞-KY、旭隼、祥碩、富邦媒、AES-KY、世芯-KY等10檔，絕大多數為電子股，僅富邦媒一檔為電商股；而AES-KY 3月才掛牌，上市未滿周年就擠入千金股行列，成為台股2021年表現最剽悍的新兵。

AES-KY為新普轉投資的公司，前三季賺逾二個股本達23.06元，雖然略低於母公司新普的25.67元，但因資本額僅8.54億元，產品線涵蓋二輪電動車、資料中心備援電池，甚至電動車電池也有想像空間，業績與籌碼兼具，距離168元的掛牌價，AES-KY已狂飆718.45％，12日收在1,375元，締造千億市值。

以AES-KY董監持股來看，總經理宋維哲擔任法人代表的投資公司Whole（BVI）登記4,284張持股，股價狂飆帶動市值直逼59億元，無論新普家族持有多少股份，都是最大贏家。

而最悶的千金股應屬大立光，即使技術非凡，卻不敵大客戶釋放規格給競爭對手，扶植第二供應鏈，大立光的股價排名仍高居台股第五，但是2021年跌掉1,085元，以茂鈺紀念（股）登記的持股18,911張，持股比率14.1％，這一年來市值大跌200多億元。大立光執行長林恩平雖然淡泊名利，然而整個林氏家族在這一波股王爭霸賽中，成了最大的苦主。

新科股王矽力-KY衝破5,000元大關，12日收在5,150元的新高價位，最大的意義在於，打破過去KY股財務不夠透明的刻板印象。且十檔千金股中，KY股囊括四檔，攤開矽力-KY董監名單，董事長陳偉名下登記7,050張，持股比率約7.51％，身價高達363億元，因他鮮少接受採訪，堪稱最神祕低調的科技新貴。

宏達電董事長王雪紅即使公司已不是股王，但宏達電、威盛挾元宇宙題材，股價力圖重返百元俱樂部，王雪紅名下登記持有宏達電32,272張、威盛34,629張計算，10月以來，王雪紅身家增逾36億元，前股王光芒難掩。