聯發科前三季賺逾5股本 登IC設計EPS王

IC設計廠第3季財報陸續出爐，有多達12家前3季已賺進超過2個股本，數量比去年同期多出1倍。聯發科前3季每股純益達新台幣51.57元，賺進超過5個股本，居IC設計業每股獲利王。

受惠遠距商機，及5G智慧手機出貨暢旺，加上晶片價格調漲，IC設計廠今年前3季營運表現普遍繳出亮麗成績單，有多家廠商前3季獲利較去年同期倍數成長，並超越去年整年度水準。

據統計，今年前3季共有12家IC設計廠賺進超過2個股本，數量比去年同期的6家多出1倍。其中，聯發科在5G手機晶片出貨暢旺下，每股純益達51.57元，為唯一賺進超過超過5個股本的IC設計廠。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY、電源管理晶片廠矽力-KY及面板驅動IC廠聯詠皆賺進超過4個股本，譜瑞-KY前3季每股純益47.85元，為第2高。矽力-KY及聯詠每股純益分別為46.78元及45.9元，居第3位及第4位。

高速傳輸介面晶片廠祥碩、面板驅動IC廠矽創及記憶體控制晶片廠群聯都賺進超過3個股本，祥碩前3季每股純益35.94元，居第5位。矽創每股純益35.24元，居第6位。群聯每股純益32.15元，居第7位。

其餘感測晶片廠昇佳、面板驅動IC廠天鈺、伺服器管理晶片廠信驊、網通晶片廠瑞昱及面板驅動暨觸控晶片廠敦泰皆賺進超過2個股本。

隨著時序步入傳統淡季，電視及Chromebook等市場需求趨緩，多數IC設計廠第4季業績可能滑落，因晶圓代工報價持續攀升，IC設計廠後續能否跟進調漲產品售價，毛利率是否面臨下滑壓力，備受市場關注。

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