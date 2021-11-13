車用、5G板塊應用升溫 搶攻高速傳輸商機

隨著全球高速運算(HPC)應用發展不斷加速、市場板塊日益熱絡之下，有助提高HPC運算效能的「高速傳輸介面IC晶片」，產業地位勢必因此益形重要，市場關注度也將因而持續升高。如此一來，相關IC設計族群股如譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、創惟(6104)、威鋒(6756)等，後市將伴隨高速運算裝置出貨量不斷增加而受惠，喜迎中長期、持續性成長動能。

高速傳輸市場需求不斷加熱，自AI、NB、HPC等應用面不斷擴大，USB 4（傳輸速度最高可達每秒40GB，為上一代二倍速度）市場去年滲透率持續升高，可望帶來新市場商機，預料台灣晶片設計廠商有望受惠，如祥碩、譜瑞-KY等，主要處理器(CPU)晶片廠商之間合作緊密，傳輸規格晶片設計業務亦頗為熟稔，包括SATA、USB、PCIe等，創惟、即將上市威鋒電子，則主要深耕USB集線器(hub)IC應用板塊。

電子裝置主要處理器晶片運算效能越來越高，帶動資料高速傳輸需求，主要處理器晶片就像飯店主廚，顧客點菜的餐點，要想烹飪得又好又快，好讓服務生可以最快的速度出餐，滿足客戶的需求，主廚周圍的二廚、下手(水腳)們(就像是「高速傳輸介面IC晶片」的角色)，功夫、手腳勢必不能太差、太慢；同樣的道理，主要處理器晶片也像是一個F1車隊的賽車手，車隊賽車、團隊，最後想要成功站上頒獎台、搶下獎牌，車隊中的後勤保養修護團隊(如同「高速傳輸介面IC晶片」的功能性定位)，賽事進行的中途，為賽車更換損耗、壞損零件，添補所消耗油料的動作時，速度一定也不可以慢慢來，否則，就沒有機會順利站上頒獎台了。由此可見，「高速傳輸介面IC晶片」於高速運算應用市場的重要地位，已是不言可喻。

傳輸資料量加大 高速傳輸需求快速擴增

傳輸資料的連結方式，有很多種不同的介面規格，如SATA、Thunderbolt、USB、PCIe等，就如同不同交通運輸方式。晶片設計廠商往往會鎖定幾種類型的傳輸技術規格，持續精進，才能於每一代技術規格出現轉換時，領先搶下市場商機。去年度主要的規格轉換，包含USB4、PCIe Gen4等，因此，旗下擁有相關產品線的廠商，因此成為市場投資人關注焦點。

英特爾(Intel)、超微(AMD)等處理器大廠，先後開始全面支援USB 4高速傳輸應用市場，連剛推出M1處理器Mac產品線不久的蘋果，也同樣加入支援USB 4規格行列，業界因此預期，USB 4市場需求將於今年見到明顯走高，預期進入下半年後，進入成長爆發期，後市看好。法人機構看好高速傳輸IC廠祥碩(5269)、USB控制IC廠威鋒(6756)，有望受惠此波升規趨勢，成功搶下市場商機。

以台灣半導體電子廠商而言，高速傳輸晶片主要設計供應商有祥碩、譜瑞-KY、創惟、威鋒電子等；進一步分析，控制晶片可分為主控端(Host)、集線器(Hub)、裝置端(Device)三大類應用別。簡單區別可分為Host端內建於筆電主機板中，作為各個不同類型傳輸介面間的轉換控制中心；Hub端則為自筆電所連接出來的集線器，用以連結筆電與周邊裝置(如滑鼠、鍵盤等)；Device端部份，則包括USB接口裝置、外接硬碟等，各家廠商彼此間布局腳步不盡相同，唯仍各具競爭優勢。

切入車用市場新興板塊 譜瑞-KY抓緊高速傳輸需求

高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片廠譜瑞-KY(4966)旗下產品線，大多以DP/eDP T-CON規格為主，惟亦有占整體營收多達四○％高速傳輸晶片。其中，今年主要注目焦點之一為「PCIe Gen4高速訊號中繼器(retimer)」未來發展性。該產品主要應用於伺服器、資料中心等，且客戶皆為Tier1大廠；去年下半年，AMD平台、Intel平台接續量產，也將成為今年主要營運成長動能之一。同時，譜瑞-KY PCIe Gen5相關產品線，也已開始進行研發作業，布局廣度相當完整。

除此之外，譜瑞-KY高速傳輸相關產品，也已切入車用市場板塊，正與Tier1廠商密切合作供貨中，該項產品主要用以傳輸影像資料等，已於去年第四季起開始量產。

由於電動車內部各式控制模組的組成概念，近似於多台伺服器組合架構模式，因此，需要進行大量資料傳輸，此類型的運用需求，也因此帶給譜瑞-KY高速傳輸應用產品線，未來更佳全面性發展機會。目前，譜瑞-KY所出貨USB Type-C產品，正持續與中國品牌車廠合作供貨中。

另一方面，車內薄型顯示面板的擴大應用，也為譜瑞-KY帶來新一波成長機會。由於一台車子中，目前主流應用至少搭載二塊液晶面板，包含儀表板、中控板等，採用數量更有越來越多趨勢，因此，當中也需要使用到TCON模組。由於車用TCON與現有筆電TCON相較下，更需通過安全性、信賴性等相對更高規格要求，特別是高階車種應用需求，因此，譜瑞-KY也持續鎖定此一市場積極布局。

展望後續營運表現，董事長趙捷表示，儘管目前整體大環境仍舊存在許多不確定因素，但仍看好居家辦公趨勢，將成為未來生活的新常態，可望因此帶動PC、資料中心等相關應用，加以USB 4、PCIe Gen4高速訊號中繼器(今年主要注目焦點)等相關新產品，將於今年開始放量出貨，同時，DP/eDP T-CON也將持續「包裹式」銷售供貨，因此正向看待公司後市營運表現。

法人機構預期，今年第三季因受惠電競、商用機種市場需求強勁，整體營運、獲利表現將可優於上季水準，單季EPS將達17元左右；第四季方面，以過往營運走勢而言，料將進入季節性修正，但由於在手訂單拉貨需求強勁、供應鏈吃緊之下，預期營運表現將可順利交出年增佳績。

全年度而言，譜瑞-KY受惠宅經濟所帶動客戶訂單拉貨需求力道強勁，加以eDP T-CON搭載SIPI包裹出貨的比重拉升，且高速傳輸產品也伴隨資料中心需求成長中，市場法人預估，全年營運表現將有望再創新高，全年EPS有機會挑戰達六個股本以上高位水準。

明年而言，法人機構同時看好譜瑞-KY後續市占率，將可受惠於包裹銷售形式而持續走高， PCIe Gen4、USB4挸格產品也將相繼放大貢獻力度，明年營運同樣有望繼續走揚向上。

祥碩新世代規格產品年底量產 通吃Intel、AMD高速傳輸商機

台灣高速介面控制晶片及裝置端高速控制晶片IC設計廠祥碩(5269)，旗下產品線涵括Host、Hub端，所延伸出資料傳輸介面也相當全面，包含SATA、USB 3.1、USB Type-C、PCIe等，供貨客戶則包括超微(AMD)、華碩、微星、華擎等。

祥碩也持續開發PCIeGen4、USB 4等下一代規格產品，預計今年進入量產階段後，同時開始貢獻營收，原先所研發USB Super Speed 20G已進入量產階段，陸續布局相關規格產品線。

祥碩正持續衝刺、把握高速傳輸市場應用商機。目前，USB 4、PCIe Gen4等高速傳輸規格IC，將於今年底完成送樣程序，屆時可望順利切入中國、美國等地市場客戶供應鏈，挹注祥碩顯著的營收成長動能。

法人機構指出，祥碩USB 4、PCIe Gen4已成功完成實體層(PHY)開發，下半年進入送樣、試產階段，且已有OEM／ODM廠即將開始採用；預期2022年上半年，出貨動能有望逐漸增強，進入下半年後，將可放量出貨，開始增強營收業績成長動能貢獻力道。

祥碩近期十月初，於中國市場成功取得自主研發晶片的大筆訂單，預料伴隨著Intel、AMD等PC平台處理器大廠，力推新產品上市效應之下，當前市場主流USB 3.2、PCIe Gen3等應用需求將逐步增加，祥碩也已成功拿下相關訂單，看好於去美化效應下，將可挹注祥碩營收業績持續成長。

市場法人指出，下半年度，祥碩受惠中國客戶訂單挹注效益，全年營收業績有望順利改寫新高，而進入2022年後，得益於USB 4、PCIe Gen4等新產品出貨成長，將可推動公司營運持續衝上新高。

另一方面，Intel、AMD二大處理器廠，預計於2022年推出新世代處理器問世，皆將持續支援USB 4、PCIe Gen 4／5等高速傳輸規格介面，正式標記高速傳輸規格進入全新世代標準。除PC平台將迎接傳輸介面全面更新需求之外，SSD、隨身碟等外接型裝置，亦將出現升規換機需求，屆時，料將可進一步增強高速傳輸IC拉貨動能。

同時，AMD預計於2022年推出五奈米桌上型PC處理器「Raphael」，雖然其高速傳輸介面規格，將維持PCIe Gen 4，但產業界人士預期，超微將可望擴大委外釋單規模，屆時，祥碩可望大啖其晶片組拉貨訂單。

今年底前，有望完成USB 4、PCIe Gen4等產品規格送樣計劃。法人機構看好祥碩自2022年起，將可望開始大啖USB 4、PCIe Gen4市場應用商機，同時拿下Intel、AMD二大處理器平台高速傳輸介面模組大單，出貨動能料將開始穩步成長、增強，2022年下半年，營運有望迎來強勁成長動能。

創惟自結Q3獲利賺贏上半年 積極搶攻USB 4高速傳輸商機

與威鋒電子產品線較為相近者，為台灣USB控制IC廠「創惟(6104)」，公司先前自USB 2.0規格應用產品起家，近年再持續拓展USB 3.1、USB 4等規格產品，去年更成功搶下日系遊戲機廠客戶訂單、增強營運動能。

事實上，創惟目前於USB Hub控制IC市場具高市占率，因此於本波遠距市場商機中，成功拿下不少訂單。且於Type-C拉貨需求成長的同時，創惟也已成功開發出整合Type-C介面的USB控制IC產品線，順利搭上Type-C市場需求成長熱潮。

除此之外，由於USB 4市場於Intel、AMD新處理器平台的大力帶動下，USB 4介面將可望成為PC、筆電及行動周邊產品線的未來新主流；創惟也開始投入USB 4高速傳輸規格產品線研發，最快有機會於2022年傳來好消息，挹注創惟新一波營運成長動能。

創惟公告，第三季自結EPS達1.96元，今年累計第三季自結獲利1.76億元；法人機構看好，創惟後續將可持續受惠USB Hub控制IC、Type-C等應用商機，全年營收業績有望創高。

市場法人指出，今年持續受惠遠端生活商機所帶動筆電銷售成長，創惟USB Hub控制IC、Type-C等相關連結介面產品線，出貨動能強勁，即使目前外界已有看壞後續筆電市場，拉貨需求可能放緩聲音，然而，由於創惟近期出貨表現仍舊為供不應求形勢，因此預期，創惟第四季將有機會交出淡季不淡佳績，順利推升全年獲利改寫新高紀錄。

威鋒電子推USB 4新品 搶下美、日系廠遊戲機訂單

威盛集團旗下高速傳輸與USB Power Delivery(USB PD)晶片設計廠、已於去年底上市的威盛小金雞威鋒電子(6756)，九月中旬對外宣布，推出全球第一顆USB 4終端裝置控制晶片「VL830」。

威鋒電子指出，USB4高速傳輸規格的問世，產業界人士視為USB架構重大更新；多個資料和顯示協議，可開始共用一條高速連結通道，且可支援最高達四○Gbps傳輸速率。於Thunderbolt 4、USB4架構下，VL830可同時提供USB、DisplayPort傳輸全效能運行，且可向後相容USB Type-C架構DP替代模式(Display Port Alternate Mode)裝置，如支援該應用模式的：筆電、智慧型手機、平板。

與採用USB Type-C的DP替代模式相較之下，威鋒電子VL830終端裝置控制晶片，可提供至高二倍影像傳輸頻寬，最多可同時支援單個8K 60Hz高動態範圍(HDR)顯示器，以及多個USB 3.2 Gen2裝置。當VL830與DisplayPort多串流傳輸(MST)搭配時，可支援多個4K或高更新率顯示器，且可同時享受USB資料傳輸高速。

威鋒VL830整合USB 3.2集線器，附帶五個下行口、一個DP 1.4a輸出，可充分利用USB4所提供40Gbps頻寬，採用10×10的覆晶晶片尺寸封裝(FCCSP)製程。目前已有多款USB Type-C擴充底座、多功能轉接器及其他相關產品，於產品設計前期，即決定採用威鋒電子VL830晶片。威鋒電子將於今年第四季，開始供貨VL830予所選定合作夥伴、貢獻營收。

威鋒電子新市場開發總監表示，VL830代表威鋒電子研發團隊開發「USB Type-C、USB PD、 USB 3.2」技術的實體經驗結晶，對於產品上市時程、參與標準開發的貢獻，皆位處行業領先地位。USB4系統，建構於Thunderbolt技術，可為客戶提供全新、具價格優勢的產品解決方案。

威鋒電子旗下產品線自USB 3.0規格開始起家、出發，去年已成功拿下美系、日系廠遊戲機訂單。另外，聯想亦貢獻超過20％營收，其次則為DELL、HP等客戶。目前，USB 4規格已經有產品成功Tape-Out；今年九月已推出USB4終端裝置控制晶片「VL830」，主要應用於電腦週邊零配件、應用裝置，已正式量產、小量貢獻營收，同時，亦有許多相關開發案持續進行中，該項產品採用台積電(2330)28奈米成熟製程，預計2022年首季底至第二季，將可明顯放量供貨，法人機構因此相當期待明年對公司整體營收貢獻力道。

文/授權轉載自理財周刊1107期 作者/李彥緯

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