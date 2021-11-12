Disney+登台 台灣大：半小時湧入6千人申辦

Disney+ 12日正式在台上線，台灣大、凱擘大寬頻做為Disney+登台的電信、數位有線電視獨家合作商，共同公布Disney+搭配電信、寬頻上網／有線電視的資費方案，搭配4G／5G資費、以及搭配有線寬頻上網的資費。多項方案的特色是等同免費看2年的Disney+服務，由於方案犀利，吸引大批人潮湧入申辦。

台灣大哥大總經理林之晨表示，12日開賣後半小時內，超過6千人申辦Disney+服務；凱擘大寬頻則透露，10月14日開放預約至11月11日晚上截止，約5千人預約申辦。

林之晨說，美國平均家戶申裝3.7個OTT服務，台灣目前僅1.7個，OTT服務在台灣還有很大成長空間。Disney+進入台灣後，有助台灣大衝刺用戶數，提高ARPU，他透露，台灣大與Disney+簽訂兩年的獨家合作。

凱擘總經理王鴻紳強調，Disney+預計2023年之前，啟動至少50部亞太區原創作品，凱擘、台灣大將共同爭取Disney+把製作亞洲在土化的影劇內容，更多的資源放在台灣市場，三方亦有機會，共同把台灣影劇節目推向全球市場。

由於凱擘目前全台擁有12個有線電視系統台經營區，換言之，目前只有在凱擘經營區的收視戶，才能申請Disney+服務。王鴻紳說，未來不排除爭取Cable同業，一起加入台灣大與凱擘整合行動+寬頻上網+影視服務匯流整合行列，屆時，Disney+服務可打入更多有線電視家庭戶。

台灣大為拿下Disney+獨家服務，爭取時間長達一年多才終告拍版。本次祭出五大「驚奇夢幻資費」，包括4G搭配699雙飽（不限速上網吃到飽、網內互打免費）、5G搭配599以上月租，透過電信費減免，等同請客戶免費看Disney+服務2年，再加碼送mo幣、合約期最高送出21,600元mo幣。

5G購機方案月繳818元，iPhone 13購機省下3,600元，同樣2年免費看Disney+，搭配4G／5G+WiFi6上網的「好速成雙」方案，原本4G 799方案+60Mbps上網+Disney+月繳1,928元，只收799元，5G 1,599方案+1Gbps上網+Disney+原本月繳4,168元只收1,599元、合約期間相較原先資費約省下6萬元。

凱擘大寬頻則推出兩大類資費，其中新用戶申辦120Mbps上網月繳859元，Disney+24個月無限看。選擇寬頻上網+數位有線電視，120Mbps上網月繳1,159元，500Mbps為1,319元，1G為1,419元，同樣等同免費24個月免費Disney+無限看。