英業達Q3內外齊揚 EPS站近六季新高

英業達（2356）第三季業內業外皆美，除筆電、伺服器業務維穩高檔，上半年走弱智慧裝置亦開始回溫，加上業外有處分上海閒置資產挹注，獲利較第二季翻倍增長147％，單季稅後淨利達逾28億元、稅後每股盈餘（EPS）0.78元，來到近六個季度新高。

累計前三季稅後淨利雖較去年同期下滑約23％、為50.78億元，EPS 1.42元，低於去年同期的1.85元。若撇除去年上半年有逾40億元的業外處分利益，和今年同樣來自業外處分利益的影響數後，英業達在本業的獲利表現仍較去年成長。

展望後市，英業達樂看三大品線都將維穩年增走勢成長，但在持續受到缺料影響下，整體營收表現約與第三季高檔，不過下半年比上半年成長、全年營收較去年增長的目標估將達陣。

此外，依目前筆電、伺服器產品可供量與訂單的缺口仍約有一個季度的量來看，英業達預期遞延出貨的動能將延續至明年上半年，加上手上訂單能見度已達明年底，除對筆電業務看增，伺服器業務並可望在CSP（雲端服務供應商）客戶訂單比重提升下，有兩位數的年成長力道，另智慧裝置業務在新客戶、新產品訂單持穩增溫下，明年也將交出雙位數增長動能。英業達內部亦已對明年設下營收雙位數年增的成長目標。

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