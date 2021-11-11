內外黯然 和碩獲利失色的一季

缺料慘兮兮，和碩第三季EPS僅有1元，創下2012年以來同期新低，不過和碩執行長廖賜政強調，供應鏈第四季改善、客戶調整訂單，和碩第四季將明顯優於第三季，成為全年營運高峰。

另外，廖賜政也宣布11日董事會通過北美廠第一階段擴充計畫，將斥資超過45億元新建廠房、購置全自動化產線，以服務美國三個車用電子客戶，今年就會貢獻營收。

iPhone新品上市回歸常軌，可是和碩9月營收未能夠達到外界預期，10月營收月減幅度更高於往年常態。

和碩11日公布第三季財報，毛利率3.6％、營益率1.3％、營業毛利117.66億元、營業淨利41.76億元，全部遠低於去年同期，而去年同期和碩甚至僅有小量生產i12，主力代工訂單i12 mini根本尚未量產，而和碩第三季主要財務指標也僅優於傳統淡季的第二季。

和碩表示，缺料、產品組合與去年不同，是第三季主要財務指標不如去年同期的主因，而缺料、疫情對三大產品線都有影響。

本業營運不佳之外，以立訊為主的業外金融資產，也因為立訊第三季收盤價又跌至35.7元人民幣，低於和碩每股持有成本約在45～46元人民幣，金融資產評價損失高達17億元，讓第三季金融資產評價由正轉負，業外收入因而只剩6.35億元，比上一季、去年同期都大減超過8成。

在業內外交迫下，和碩第三季稅後獲利僅有26.68億元，比第二季腰斬，更比去年同期大減60.9％，EPS為1元則是創下8年來同期新低，前三季稅後獲利為126.85億元，年減17.8％，EPS為4.76元。

不過廖賜政強調，筆電需求下滑將能舒緩第四季非PC產品的料況，在供應鏈改善與客戶調整訂單結構下，和碩第四季營收、出貨量可望增長，第四季將會是全年營運高峰，現在和碩正盡全力追趕11、12月需求，今年最後兩個月還有機會有所表現，不過通訊產品全年營運將比去年衰退。

另外，受到疫情影響而進度延後的北美設廠計畫，和碩董事會11日也終於通過北美廠第一階段擴充計畫，預估整地、新建廠房及生產設備費用為1.64億美元，約當於45.6億元新台幣。

廖賜政表示，北美廠已經為第二階段擴充預留土地，將服務北美地區三家車用電子客戶，由於北美廠裝設全新的自動化生產線、產能開出很快，今年對營收就會有貢獻。而據了解，北美廠第一個據點就是11月初公告，由和碩子公司投入現金資本3.31億元、位於墨西哥與美國邊境奇娃娃州Juarez市的廠區。