業內外佳 仁寶Q3獲利翻倍

筆電業務出現難得一遇的需求大爆發、加上業外處分利益19億元入帳，仁寶第三季稅後獲利比去年同期翻倍、衝上43.52億元，EPS達到1元，是最近10年來第三次單季獲利有此佳績。而在第三季帶動下，前三季稅後獲利為94.39億元，也幾乎比去年同期翻倍，EPS為2.17元，則已超過去年全年獲利水準。

下半年筆電需求轉向傳統的商用與消費性產品，帶動仁寶第三季營運大爆發，筆電出貨量1,540萬台，季增率高達18.4％，超過原先預估的1成，而原本預估出貨量季增率僅會個位數百分比成長的非PC產品，季增率也達雙位數，即使第三季還是缺料，中國缺電讓供應鏈一陣手忙腳亂，都影響工廠生產效率，並使仁寶第三季毛利率不如上一季與去年同期、為3.2％，營益率也只季增0.1個百分點、為1.1％，與去年同期持平，可是在經濟規模帶動下，營業利益則比上一季大增41％，年增率達18％。

而仁寶不僅本業獲利能力有所表現，仁寶在今年公告處分位於昆山的閒置液晶電視廠房，獲利19億元在第三季入帳，帶動仁寶第三季業外獲利激增至21.68億元，是2018年第三季處分聯寶持股以來的單季業外獲利新高。

在業內、業外皆有所表現下，仁寶第三季稅後獲利達43.52億元，比去年同期倍增，也比上一季大增76％，EPS為1元。以仁寶最近10年以來，僅有三次單季EPS站上1元以上，上一次單季EPS超過1元已是2020年第四季來說，相當不容易。

累積前三季仁寶稅後獲利為94.39億元，年增率高達97％，EPS為2.17元，更已經超過去年全年EPS水準。蘋果在先前法說會中已經預告，iPad第四季將是受缺料之苦最嚴重的產品線，對於仁寶來說當然不是好事，不過仁寶也預估，第四季筆電、非筆電產品出貨量都會與第三季持平或小幅衰退，端看零組件供應狀況而定，法人則評估，如果第四季真的能與第三季出貨狀況持平，第四季EPS有機會超越0.8元、全年EPS不排除能挑戰站上3元，再度改寫2011年以來最佳獲利紀錄。