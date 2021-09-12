疫情重擊 大馬產能急縮 台IC封測廠受惠轉單大成長

隨著新冠肺炎疫情，衝擊全球IC晶圓封測重要基地－馬來西亞，造成封測代工產能大幅縮減，台廠IC製造封測廠族群後市營運前景隨轉單效應擴大而看俏。

台灣IC晶圓（片）封測專業廠菱生（2369），受惠市場需求暢旺，因此帶動生產線稼動率滿載，搭配漲價效益助攻下，今年第二季稅後淨利跳增達1.89億元，每股稅後盈餘（EPS）0.51元，雙雙創下近十年半以來新高；累計上半年稅後淨利2.97億元，上半年EPS 0.8元，同樣創下近11年來同期新高。

產能滿載今年可逐季成長法人看好菱生有望轉虧為盈

菱生第二季合併營收19.94億元，成功創新高，季增率16.58％，年增率達54.84％；毛利率20.45％，營益率12.36％，各創下近11年、十年半新高；歸屬母公司稅後淨利1.89億元，季增率達75.53％，與去年同期虧損0.53億元相較下，大幅轉虧為盈，單季EPS 0.51元，雙雙創下十年半以來新高。

菱生董事會已通過今年上半年財報，合併營收總額37.05億元，年增率達44.18％，順利創下同期新高；毛利率17.76％，營益率10.2％，雙雙創下近11年同期新高；歸屬母公司稅後淨利2.97億元，上半年EPS 0.8元，與去年同期虧損1.08億元，每股虧損0.29元相比之下，明顯大幅轉盈，雙雙創下近11年以來同期高點。

菱生因受惠景氣回升、帶動封測訂單回流，包括微處理器（MCU）、電源管理與射頻晶片、NOR/NAND Flash記憶體等晶片封測訂單相繼湧入，因而帶動營收逐季好轉，今年首季更順利轉虧為盈。同時，隨著生產線稼動率的提升，並配合調漲代工報價以反應成本走揚之下，菱生營收自3月開始，即持續創高，順勢帶動獲利同步走升。

展望今年營運，菱生董事長葉樹泉指出，菱生持續加強射頻（RF）元件封裝產能布局作業，持續發展感測元件IC封裝製程。得利於科技產品新興應用的持續發展，穩定、持續的訂單需求，已使得公司的產能滿載，後市將積極規畫擴產作業，以充分、有效因應智慧終端市場暢旺的拉貨需求。同時，菱生亦看好產業趨勢轉佳下，將可使公司獲利成長動能更具延續性。

隨著時序進入產業傳統旺季，菱生產能已全線滿載，同時也與多家客戶成功簽署長約。為因應客戶訂單需求，菱生下半年已啟動新擴產計畫，預計第四季可開出新產能，今年資本支出預估將跳增達13億元。法人機構看好菱生今年營運將可逐季成長，並可望明顯轉虧為盈。

訂單能見度透達第四季超豐下半年營運成長動能強勁

台灣IC晶圓（片）封測專業廠超豐（2441），受惠於客戶訂單下單需求暢旺、生產線稼動率快速恢復高檔水位下，今年7月營收表現雙位數「雙升」，創下17.55億元新高紀錄。展望後市前景，由於市場需求仍然大於供給量能，因此，雖然面臨原材料短缺、交期不可預測的重大挑戰，但公司對於下半年營運展望，仍舊樂觀以待，同時也將依據客戶訂單持續擴產，滿足客戶需求。

超豐儘管接連於5月份遭逢二次跳電、6月份碰上移工群聚染疫的影響，但第二季營收仍舊順利逆勢創高，連帶促成單季稅後淨利11.38億元，季增率22.4％，年增率達72.7％，成功連四季改寫新高，單季EPS 2元亦創下新高；上半年稅後淨利20.68億元，年增率達71.9％，上半年EPS 3.63元，亦雙雙創下同期新高紀錄。

超豐公布7月營收17.55億元，與6月份15.88億元相較，成長達10.5％月增率，與去年同期12.32億元相較下，成長達42.41％，成功改寫歷史新高；累計前七月總營收107.84億元，與去年同期80.94億元相比下，成長達33.24％年增率，持續創下同期新高。

隨著廠區群聚染疫危機的順利解除，以及原先降載的產線稼動率成功回復高檔水位，超豐7月份營收成長動能因此迅速回升，成功再度改寫新高。同時，由於受惠微控制器（MCU）的持續缺貨，影像感測器、音訊、電視等晶片需求持續強勁，稼動率目前維持95％～96％高檔水準，訂單能見度更已透達至第四季，超豐下半年營運成長動能強勁。

超豐總經理甯鑑超之前表示，既有客戶、新客戶，對於新產品開發、導入需求，下半年均相當強勁，配合手機市場回溫以及新機發表商機，預料將可帶動相關代工產品線營收業績成長。公司基於客戶的訂單需求持續性擴產，認為整體市場目前仍舊為需求大於供給情勢，持續看好今年下半年市場需求以及營運成長動能。

晶圓供給開出+電動車帶動欣銓下半年成長力道可期

台灣晶圓測試專業廠欣銓（3264），主要業務為測試服務。其中，於晶圓測試市場占有率，位居台灣第三大廠。欣銓營收比晶圓測試79％、成品測試21％。公司產品線涵括範圍，由消費性IC等傳統PC相關客戶，擴增至電源、安控、車用防撞、通訊等四大IC板塊。

欣銓今年上半年各應用產品線營收，皆較去年同時期成長；目前看來，下半年市況可望順利維持旺季水準，因此帶動公司整體營運表現，優於上半年水準，尤其看好「車用」板塊將會顯著、有感成長。

以欣銓今年上半年各產品線應用占比而言，通訊板塊自原本的23.4％，上升至27.7％，射頻（RF）晶片自13.5％，上揚至14.8％，記憶體亦自5.6％，上升至5.9％，其他類自3.5％，上揚至5.1％；車用及安控類，自19.3％，下降至16.4％，微處理器（MCU）則自16.7％下降至15％，儲存類自12％，下降至9.6％，PC及消費電子類，自6％下降至5.5％。

欣銓發言人顧尚偉表示，公司上半年各應用產品線營收均見到成長；除儲存、車用板塊外，均成長達二位數。推算以其他類年增率達83.9％最多，通訊板塊年增率49.4％居次，射頻晶片板塊年增38.4％，記憶體則年增33％，PC及消費電子板塊年增15.7％，微處理器年增率為13.4％，車用及安控板塊年增7.3％、儲存類則年增1％左右。

顧尚偉指出，5G應用熱潮，帶動手機、WiFi等行動裝置相關需求爆發，數量、價格皆見到不錯成長表現；加以疫情帶動下，通訊應用板塊顯著成長；儲存類方面，面臨比較基期較高挑戰，車用板塊，亦因晶圓供給吃緊限制，預期於晶圓供給開出、電動車發展帶動下，車用板塊下半年將可見到顯著成長。

IDM廠釋長單以高價確保產能日月光投控看好長線成長動能

受惠於客戶包下產能，以及簽訂長約效益，半導體IC晶圓封測相關供應鏈台廠7月營收表現，皆同步改寫歷史新高。由於導線封裝產能吃緊、價格續漲，超豐7月合併營收達17.56億元，年增率達42.4％；菱生7月合併營收達6.99億元，年增率達56.86％，均成功改寫新高紀錄。另一方面，IC晶圓測試產能短缺，同樣讓京元電7月合併營收達29.57億元，年增率19.7％，欣銓7月合併營收一0.7億元，年增率達30.6％，同步刷新單月營收歷史新高紀錄。

由於晶圓封測代工產能已全線滿載，加以順利調漲封測代工價格之下，台灣IC晶圓封裝測試龍頭廠日月光投控（3711）7月封測事業合併營收達292.13億元，月增率8.4％，年增率20.8％，表現優於市場原先預期；加計EMS事業7月集團合併營收達464.80億元，月增率7.3％，年增率達24.5％，成功創下歷年同期新高紀錄。

日月光投控集團營運長吳田玉於法說會上指出，國際IDM廠今年雖提高資本支出，擴增旗下自有晶圓廠產能，但不論是於現有晶圓廠進行擴建，或另外興建新晶圓廠，所新增產能皆須等到2023年後，才會大規模開出。惟IDM廠對自有封測廠的產能投資，則顯得相對保守，後段封測產能增加幅度，明顯低於前段晶圓廠擴增產能，等同晶圓廠新產能開出後，將會再增加對封測代工廠的委外代工訂單量。

吳田玉表示，長期而言，IDM廠封測委外的產業長期趨勢，已經確立。在IDM廠積極爭搶封測代工產能情況之下，委外訂單目前已占有日月光投控封測事業營收三分之一強。同時，與客戶簽訂長約期間，已延續至2023年，訂單保證下，公司因此擴充有效產能，以有效因應客戶中長期代工需求。

半導體國際IDM廠今年面臨後段封測產能吃緊情勢，十分嚴峻，除了封測代工廠產能供應不足外，各廠商旗下自有封測廠產能，亦因受新冠肺炎疫情影響而降載、縮減規模，第四季以前，要順利恢復至原本的滿載水位，難度相當高。法人機構指出，為了確保後續產能的供應充足，IDM廠已積極與日月光投控、超豐、菱生、京元電、欣銓等IC晶圓封測代工相關台廠簽訂長期合約。同時，也願意以更高的封測代工價格，向台廠確保產能供應無虞，下半年封測代工報價，因此可望逐季調漲。

（文章來源：理財周刊、文：李彥緯）