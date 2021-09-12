蘋果、電動車加持 7檔Mini LED概念股熱

蘋果iPad上半年搭載製程表現逐漸成熟的Mini LED，市場反應熱絡，將上市的Macbook也將比照。台灣有完整的Mini LED供應鏈國家隊，未來，哪些概念股有機會持續挺進相關應用，成為受惠贏家？

電子業中目前發展技術與產品應用皆趨於成熟的LED，其最廣泛的終端應用是照明相關，其次才是螢幕及背光產品應用。儘管LED照明市場發展成熟，但是下游對於照明的需求成長已經放緩，而以Mini LED為主的小間距應用，則是快速成長，產品應用在趨勢的浪頭之上。

根據調研機構LEDinside的報告指出，Mini LED產值從2019年不到2億美元開始成長，預估在23年產值將會超過10億美元。

Mini LED今年爆發，主要是「LED背光技術」順利應用在Mini LED的中小尺寸螢幕上，可以說今年是「Mini LED螢幕商轉元年」，主因是蘋果在今年4月推出新的Mini LED產品線，其中12.9吋iPad Pro，搭載Liquid Retina XDR顯示器，就是使用Mini LED顯示技術。

緊接著，今年第4季蘋果預定推出的Macbook，目前市場也預估，14吋與16吋的MacBook均將搭載Liquid Retina XDR顯示器。

根據目前蘋果供應鏈的產能利用率以及拉貨狀況，匯豐證券對今年下半年Mini LED產品線的銷售十分樂觀，尤其是今年上半年12.9吋iPad Pro市場反應熱絡，認為蘋果可能考慮擴張Mini LED供應鏈產能，因此再度上調蘋果Mini LED平板電腦和筆記型電腦出貨量。

外資調升蘋果出貨量 惠特、台表科可望受惠

匯豐證券將出貨量從今年原本預測的550萬台，上調18％至650萬台，明年則從1千萬台，上調6成至1千6百萬台；而Mini LED在蘋果產品線的滲透率，也將會在今年達到8％，預估明年更達到19％。

一旦Mini LED在蘋果產品的帶動下需求大增，法人認為，相關產業鏈的上游供應商就比較有能力可以提高毛利率與營收。其中，檢測設備廠惠特（6706） Mini LED目前約占營收2至3成，預估今年可以提升到4至5成。

其次，則是打件廠的台表科（6278）也值得關注，台表科具備在載板上的巨量轉移技術，有助於控制成本，提高競爭力。外資法人預估，台表科Mini LED收入將在明年成長超過一倍，占營收比率達到36％。

相較之下，車載顯示螢幕目前雖然還不是很大的市場，但預期會是另一個具有獲利性以及成長潛力的市場。

目前車載顯示螢幕主要應用在中控大螢幕、組合儀表板或是娛樂系統等汽車內裝。在電動車的設計趨勢以及車聯網、智慧駕駛的需求之下，車載螢幕已經逐漸表現出「消費電子」的特性，不管是中控大螢幕、雙聯屏等車載螢幕的面積與數量，皆正在同步增長中。法人分析，目前由一輛傳統汽車搭配一片顯示螢幕，未來，一輛電動車可能將會搭配二至四台中型尺寸的螢幕。

車用電子成長性可觀 億光、瑞儀、富采布局

根據調研機構EV Sales資料指出，去年全球電動車銷量預計超過3百萬輛，預計到25年，全球電動車銷量將超過1千5百萬輛，年複合成長率接近4成。

若用以上基礎資料推算，預計僅在電動車上，去年車載螢幕用量至少超過6百萬片，在電動車市場呈現出翻倍增長的拉抬下，預計25年車載螢幕至少會超過3千萬片，成長性可觀。

除了車載螢幕之外，更早應用於Mini LED的車用照明，也是持續成長。不過，車載產品除了本身的技術提升外，因為車載產品須具有安全性等相關要求，還要經過「車用規格」種種考驗，且能否取得一級大廠Tier1的認證，是切入市場的關鍵。

Mini LED背光產品營收占比達4分之1的億光（2393），也有布局車內照明產品，雖目前車用營收占比不到1成，不過已通過不少Tier1歐、亞系車廠認證，值得注意的是，億光今年開始將產品線切入車外照明燈與警示燈，成長值得關注。

三星、LG、夏普、小米等品牌的電視螢幕去年開始使用Mini LED，與發展已超過10年的OLED相比，Mini LED有壽命長、穩定性高、產業鏈成熟和成本的優勢，可望在高階電視市場有所斬獲。只是，也有外資認為，疫情所導致的需求在過去1年來快速擴張，未來幾季，電視需求可能會不如預期，進而影響到相關供應鏈的營運表現。

大尺寸直接顯示螢幕則是Mini LED最早期切入的市場，在商業、安防監控及戶外市場都已經成熟，相較其他技術，Mini LED在大尺寸螢幕市場占比雖然不大，只有約2成，但是目前市場上比較沒有競爭對手，隨著未來汰舊換新，成長不可小覷。

儘管Mini LED產業已經備受關注，不少法人也預期會有更多新廠商加入競爭，但是在產業的快速成長期，產值成長的速度，仍會大於競爭者進入市場的速度，對於現在已經開始接單的供應鏈來說，還有不少空間可以成長。

（文章來源：今周刊、文：呂玨陞）

延伸閱讀

九百億元的Mini LED大餅 哪些台廠已搶到手？

大地雷終會引爆！ 90年代台股「狂跌萬點」的歷史悲劇… 謝金河：中國即將重演

蘋果導入Mini LED真有譜？群創看好品牌廠跟進，兵分兩路搶面板商機