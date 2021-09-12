特斯拉助威 和碩車電Q3營運可望受惠

車用晶片缺料嚴重影響第三季傳統車廠產線，但是根據中國聯承會資料顯示，特斯拉上海廠第三季持續增長，8月供應中國內需市場、出口量合計為7.55萬輛，月增率高達32.4％，7月也比6月增加49.6％，這也代表特斯拉第三季整體出貨量能比第二季明顯增加，和碩身為特斯拉中控台與自駕模組代工廠，第三季車用電子部門營運可望優先受惠。

馬來西亞因為疫情遲遲無法降溫，影響許多國際IDM大廠設在馬來西亞的後段封測產能，連帶讓已經很吃緊的車用半導體，供應變的更緊俏，8月美系車廠如GM、福特等都有部分美國廠停工或是減產，日系車廠如本田、速霸陸9月因為產線缺料而停工的工廠不少，豐田更宣布9月份全球減產4成。

雖然傳統車廠因為供應鏈長、車款多，面對半導體缺料衝擊大，車款少、供應鏈相對扁平的特斯拉，受影響程度也相對少，雖然特斯拉加州廠2月底一度因為晶片缺料而停產數天，第一季產量仍超過18萬台，在許多傳統車廠第二季部分停工之際，特斯拉第二季產量仍上升至20.1萬輛。

馬來西亞疫情讓車用晶片更為吃緊，外界傳出，特斯拉上海廠部分產線8月份曾經停工四天，然而根據中國乘用車市場信息聯席會（簡稱聯乘會）最新資料顯示，特斯拉上海廠8月出口3.13萬輛、對中國內需市場出貨4.42萬輛，相當於7.55萬輛，相較之下，特斯拉上海廠7月出口2.4萬輛、對中國市場出貨近3.3萬輛，合計為5.7萬輛來說，8月的月增率高達32.4％。

相較於特斯拉6月出口與內需出貨量合計為3.81萬輛、5月為4.49萬輛，可以看出，特斯拉上海廠出貨量幾乎可以維持逐月增長的趨勢，嚴重困擾傳統車廠的缺料問題，對於特斯拉來說似乎還在可以勉強處理的範圍之內。

而特斯拉受到半導體缺貨影響相對小，最大受惠者首推和碩，和碩為特斯拉組裝中控台與自駕模組，和碩將車用相關營收歸類於「其他」，由於特斯拉第一季、第二季出貨量差異不大，和碩「其他」項目營收差不多，都在300多億元。

特斯拉上海廠最近3個多月對中國內需市場與外銷台數都持續增長，這也代表，特斯拉第三季出貨量有機會比上半年增長，和碩第三季營運將成為最大受惠者。