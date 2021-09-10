中華電信 奪8月電信每股獲利王寶座

中華電信8月EPS為0.38元

中華電(2412)10日公布自結營收概況，8月合併自結營收170.4億元，較去年同期增加，主要因網際網路應用加值營收增加，行動服務營收因月租型客戶持續成長而增加，加上數據網路和寬頻接取營收因防疫宅經濟需求增加而成長，抵銷資通訊專案營收與行動銷貨收入之減少，營業成本及費用為132.8億元，營業淨利為37.6億元，稅前淨利為38.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為29.5億元，每股盈餘為0.38元，較去年同期增加。

與第三季財測達成率相較，營業收入約略持平，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至8月底止，中華電信光世代寬頻用戶數為367.3萬戶，60Mbps以上的客戶數245.7萬戶，其中，300Mbps以上客戶達57.9萬戶。MOD客戶數達206.8萬戶，行動通信總客戶數達1,167.9萬戶。

遠傳電信8月EPS 0.22元

遠傳電信（4904）10日公佈8月自結合併營收65.20億元，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊業務、遠傳friDay購物成長挹注，加上5G手機銷售動能，年成長率達2.0％，締造遠傳月營收連續10個月正成長的佳績。合併EBITDA與稅後淨利分別為23.90億元與7.17億元，合併EBITDA年成長率達3.6％。8月單月每股盈餘(EPS)0.22元，年成長1.3％。

累計1～8月合併總營收535.72億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為184.86億元與64.36億元，自結EPS為1.98元。累計今年1至8月，EPS已達全年度財測目標的77％，超越財測目標，營運績效亮眼。

台灣大8月EPS為0.35元

台灣大(3045)10日公布8月自結合併營收125.9億元，EBITDA為28.2億元，營業利益14.0億元，稅後淨利9.9億元，稅後EPS為0.35元。

累計前八個月合併營收989.1億元，EBITDA為220.9億元，營業利益108.0億元，稅後淨利76.3億元，稅後EPS為2.71元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商、家用寬頻三大成長引擎推動八月份合併營收年增18％。電子商務受惠於父親節買氣暢旺，營收年增維持兩位數成長達34％。行動業務方面，好速成雙及mo幣多兩大方案之銷售數皆較上月提升，展現產品組合差異化之優勢，使得行動服務營收維持年增，且成長趨勢已持續半年。

獲利方面，電商、家用寬頻以及5G帶動之電信業務EBITDA皆呈年成長，使得八月份合併EBITDA年增7％。八月份合併營業利益年增6％，已經連續3個月呈現正成長趨勢。

俞若奚強調，去年下半年5G商轉，開始頻譜攤銷並且為5G建設高峰，除本月已開始收到政府5G補助外，5G相關折舊攤銷增幅將趨緩，預期對獲利成長將有所助益。累計前八個月，合併營收年成長17％，合併EBITDA年成長5％，均優於全年業績展望。

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