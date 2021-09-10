國巨Q4淡季影響減輕 毛利率目標逾4成

被動元件大廠國巨第4季傳統淡季影響減輕，法人指出國巨逐步提高庫存天數、因應明年第1季後需求回升，中期毛利率目標維持在40%以上。

國巨9日受邀參加券商舉辦產業論壇說明未來展望，法人轉述經營階層談話指出，第3季營運符合公司預期，利基型市場和高階市場被動元件需求佳。國巨指出目前訂單動能持續正向，不過晶片零組件短缺，難免影響客戶端出貨，尤其是在車用領域，有遞延出貨現象，不過整體觀察，終端市場需求仍在。

展望第4季，法人指出國巨第4季以往是傳統淡季，受到中國十一長假、歐美耶誕節、客戶年底庫存盤點的影響，不過國巨積極減少季節性效應。

法人預估國巨第3季業績可較第2季成長5%到6%區間，有機會站上新台幣290億元，衝歷史單季次高，第3季毛利率維持第2季40%水準區間；第4季傳統淡季影響減輕，預估季減幅度較往年雙位數百分點收斂至6%至9%區間。

在庫存水位，法人指出國巨第3季平均庫存天數約75天，中期目標提高到合理水位90天至100天，以因應明年第1季需求回升；在訂單出貨比（B/B ratio），法人指出維持上半年水準在1.2至1.5區間。

毛利率和營益率目標方面，法人表示國巨中期目標將毛利率維持在40%以上，營業利益率維持在28%區間。

觀察產能布局，法人表示目前國巨集團MLCC月產能以標準型尺寸來看，國巨本身月產能約600億顆、旗下基美（KEMET）月產能約200億顆，目前月產能共計約800億顆。目前國巨集團電阻月產能約1250億顆。

若高雄大發三廠完工後，預估2023年之後全產能開出，屆時國巨集團在MLCC月產能可到1000億顆；高雄新廠以高規格特殊品為主，車用MLCC占比估可到4到5成。