廣達8月營收月減逾1成 仁寶再破千億

筆電代工廠廣達今天公布8月營收新台幣847.18億元，月減10.6%，8月筆電出貨550萬台、探今年低點，主要受到缺料及物流問題影響；仁寶受惠商用需求成長，8月營收達1023.86億元，今年第3度突破千億大關。

廣達8月合併營收847.18億元，較今年新高的7月減少10.6%，相較去年同期減少20.1%；累計今年前8月合併營收7087.05億元，年增4.9%。

廣達8月筆電出貨550萬台，寫下今年單月低點，雖然第3季是傳統主流機種出貨旺季，但受到缺料和物流問題影響，各家廠商都在搶產能、搶航班，加上下半年也是手機、車用電子等產品旺季，零組件搶得更兇，導致廣達8月營收表現偏弱。

展望9月，廣達雖預期有季底拉貨效應，仍要觀察料況及物流能否改善，目前預估第3季筆電出貨將季減個位數百分比。

仁寶8月合併營收1023.86億元，較今年次高的7月減少5.2%，但年增22%；累計今年前8月合併營收7413.58億元，較去年同期成長19.7%。

仁寶8月筆電出貨470萬台，月減20萬台。仁寶先前預估今年第3季個人電腦（PC）出貨將季增雙位數百分比；非PC產品受限於缺料，預估第3季出貨將季增個位數百分比。