iPhone 13這顏色最夯 未上市黃牛先漲價

蘋果新機發表會預計在美西時間9月14日上午10點（台灣時間凌晨1點）登場，關於iPhone 13系列新機的相關傳聞不斷，機身顏色更是討論焦點，尤其玫瑰金有機會重新亮相，讓不少果粉心動不已，陸媒就指出，依照先前iPhone 6S販售玫瑰金的搶購狀況，此次iPhone 13玫瑰金也會成為消費者的頭號目標，這也讓首批黃牛價至少先漲1000元人民幣（約4300元）。

快科技報導，目前傳聞指出，蘋果iPhone 13新色，除了原先主要的黑、白色外，日落金及玫瑰金有望回歸，此外，還有玫瑰粉、湖水綠、夢幻紫、熱情紅等共8款，有機會成為史上配色最多的系列。

報導指出，iPhone前一次出現玫瑰金配色已是2015年的6S手機，當時首批黃牛價格加價至少2000元人民幣，其他顏色的黃牛價則增加約1000至1500元人民幣不等，而當時iPhone 6S的售價為5288元人民幣，玫瑰金顏色就飆到7000元人民幣以上。

報導認為，此次iPhone 13玫瑰金可能會出現類似狀況，預計首批黃牛價將至少加價1000元人民幣，且首批出貨量並不會太多，供不應求狀況也可能推高售價，最搶手的型號則會是iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max等頂規版本，發表會後兩周將是加價、出貨的高峰。

即使年底非蘋智慧手機，如小米12等系列將陸續推出，導致部分消費者可能會因此轉移至安卓的懷抱，但報導認為，農曆年期間，把iPhone 13手機當作禮物送人的機率仍高，將會進一步推升iPhone 13的銷售量。

此外，iPhone 13四種機型的相關售價也提前流出，iPhone 13與 mini系列延續去年iPhone 12規格，分別為64、128、256GB，iPhone 13 mini傳聞售價從5499元人民幣（約新台幣2.3萬）起，iPhoen 13則是6299元人民幣（約新台幣2.7萬）起。

此外，兩款Pro系列產品預計加入1TB選項，但不會提供 256GB，若無法接受較小的128GB，必須直上512GB或1TB，iPhone 13 Pro售價為8499元人民幣（約新台幣3.6萬）起，Pro Max則從9299元人民幣（約新台幣3.9萬）起。（ 中時新聞網 郭宜欣）

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