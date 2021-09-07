全球最受尊崇企業 台積躍升第六超越三星

未來品牌指數（FutureBrand Index）2021年全球最受尊崇企業排行榜出爐，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）掄元，台積電躍升至第六，三星電子大跌10個名次，降至第13名。

新冠肺炎疫情爆發後，全球企業排名大洗牌，台積電等半導體業者、能源與醫療保健公司排名大躍進，三星電子、耐吉與網飛的名次則大幅下滑。

最新報告顯示，艾司摩爾擠下2020年的龍頭蘋果，排名由2020年的第八躍升至第一，蘋果本次排名降至第二，科技投資公司Prosus名列第三，美國醫療與工業儀器製造商丹納赫集團（Danaher）位居第四，美國新紀元能源公司（NextEra Energy）排行第五。

值得一提的是， 2021年排行榜由科技企業獨大，前五名有3家企業來自科技業。

未來品牌指數以資誠會計師事務所（PwC）的全球百大市值企業為基礎，邀請3,000位家依據創新等多項評選標準，為百大企業重新排名。

新冠肺炎疫情為全球掀起驚天巨變，半導體與醫療保健業者在2021年排行榜寫下佳績。台積電的排名上升19個名次，躍升至第六名，研發新冠肺炎疫苗的嬌生上升8個位置，升至第19名。

除了嬌生之外，進入前20名的醫療保健業者包括第四名的丹納赫集團、第16名的醫療設備公司美敦力（Medtronic），以及第17名的製藥公司艾伯維（AbbVie）。

2021年排行榜出現比往常更大的變化，部分全球知名企業跌出前十名，例如在2020年名列前十名的耐吉與網飛，2021年各下滑27與24個名次，分別降至33與34名。

此外，消費者品牌萊雅（L’Oreal）與星巴克2020年排在20至30名，2021年皆跌出40名外。三星電子由2020年的第三名陡降至第13名。

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