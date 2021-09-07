聯發科祭出英雄帖 博士年薪上看250萬

聯發科(2454)看好未來營運前景及因應業務需求，今(7)日宣布，啟動大規模徵才，年底前預計招募逾兩千名好手加入團隊，人數可望創新高，並提供碩士畢業生上看年薪200萬元、博士250萬元的優渥待遇。聯發科今年營運表現衝出亮眼好成績，明年營收持續看增，超越產業水準，因此擴大下半年的徵才規模，校園招募名額較以往大幅成長三倍，象徵看好未來業務的展望與信心。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，聯發科是台灣最大的IC設計公司，今年第二季更成為全球前十大半導體供應商第九名。一直以來我們秉持全球布局、持續創新的理念，大量投入研發以領先創新技術並維持全系列產品的強勁成長動能，目標就是將聯發科打造成為具全球最具競爭力的IC設計公司。

台灣是聯發科的總部所在，核心研發及營銷團隊以此為中心向全球幅射布建共超過50個重要海內外據點，因此，聯發科的團隊不僅優秀且具世界級的視野，只要同仁願意接受挑戰，均能實際參與世界級客戶的重要專案計畫，對廣大消費者的每日生活產生相當的影響力，這是在聯發科技工作能充分發揮個人專長以外，尚能同時獲得的獨特價值與非凡的成就感。

聯發科表示，今年以「快、狠、準」三箭齊發的策略，強力招募準社會新鮮人及轉職人才，不等畢業時節，九月開學就提前發出召集令，延攬明年應屆畢業生，透過預聘制度，實現畢業即就業「快」速媒合流程，鎖定準新鮮人。此外，聯發科領先業界「狠」下重金，祭出碩士畢年薪上看200萬元、博士畢上看250萬的優渥薪酬爭取人才；同時，為精「準」求才，聯發科技內部鼓勵員工舉薦優秀人才，推出價值超過五萬元的頂級人體工學辦公室神椅、Gogoro電動機車等獎勵，形成公司、員工、求職者三贏的局面。

今年聯發科招募重點職缺包含軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發、系統應用等類別；涵蓋手機、平板、數位電視、無線網路、智慧物聯網等主要產品線。

聯發科校園徵才預聘系列活動自九月份開跑，因應疫情採線上進行，將於十所大學舉辦徵才說明會，包括成大、清大、陽明交大、台大、中央、中山、中正、中興、台科大、北科大等，也同時舉辦各校專場線上面談會，預估將有近四千名學生參與。

(時報資訊 王逸芯)