國巨：晶片荒衝擊客戶端 車用出貨遞延

被動元件大廠國巨今天表示，目前訂單動能持續正向，不過晶片零組件短缺，難免影響客戶端出貨，尤其在車用有遞延出貨現象，但整體來看終端市場需求仍在。

國巨今天上午舉行股東臨時會，通過發行新股交換取得奇力新100%股權案，預計12月30日為股份轉換基準日，屆時奇力新將下市。

展望下半年市況，國巨指出目前訂單動能持續正向，不過晶片零組件短缺，難免影響客戶端出貨，尤其是在車用領域，有遞延出貨現象，不過整體觀察，終端市場需求仍在。

國巨指出，儘管東南亞COVID-19疫情嚴峻，不過國巨沒有在東南亞設廠，目前維持供貨穩定，大中華區產能營運也穩定。

國巨目前在積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻（R-Chip）平均稼動率維持9成以上，鉭質電容稼動率滿載；標準品訂單能見度2個月至3個月，特殊品能見度可達8個月到10個月。

展望第3季和第4季營運表現，法人預估國巨第3季業績可較第2季成長5%到6%區間，有機會站上新台幣290億元，衝歷史單季次高；第4季傳統淡季影響減輕，預估季減幅度較往年雙位數百分點收斂至6%至9%區間。

觀察國巨主要產品業績比重，今年第2季MLCC業績占比約29%，鉭質電容占比約21%，晶片電阻占比約19%，無線和電源產品占比約14%。

觀察產能布局，法人表示目前國巨集團MLCC月產能以標準型尺寸來看，國巨本身月產能約600億顆、旗下基美（KEMET）月產能約200億顆，目前月產能共計約800億顆。目前國巨集團電阻月產能約1250億顆。

若高雄大發三廠完工後，預估2023年之後全產能開出，屆時國巨集團在MLCC月產能可到1000億顆；高雄新廠以高規格特殊品為主，車用MLCC占比估可到4成到5成。

從應用來看，第2季車用占比約19%，工控占比約31%，通訊占比約15%，運算占比約24%，消費電子占比約5%；國巨預期未來3年車用比重可提高至22%。