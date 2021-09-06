ABF股價飆 高價帶頭、落後補漲兩頭甜

內外資推升ABF三雄目標價強強聯手，高盛證券甫給予景碩（3189）高達300元新天價，里昂、統一投顧則分別把欣興（3037）、南電（8047）調升為190與570元，鎖定最高價領頭羊帶動效用，可望讓三雄中低價者展開補漲。

統一投顧指出，南電8月營收優於市場預期，將第三季營收展望上調至季增15％。展望2022年，ABF供需缺口放大，且漲價幅度較今年擴大，主要係高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）等成長趨勢明確，帶動ABF載板面積與層數提升；BT載板方面，SiP應用面持續擴大，且電動車成長動能強勁，帶動BT用量增加，因此，南電2022年BT產能吃緊情況更明顯，價格漲幅也提高。

相比景碩與南電股價最近表現，欣興6日小跌0.32％，在三強中相對弱勢。不過，里昂證券認為，欣興ABF產能擴產速度快於預期，在有利的定價環境中，伴隨產品組合優化，斷定市場將掀起新一輪每股純益調升潮，調升股價預期至190元，超越美銀的186元。

外資估計，欣興新的ABF廠房良率曲線拉升速度快，搭配報價上漲等優勢，第三季營收有望季增19％，單季營業利益上看34億元，將比市場共識高出16％。儘管第三季基期較高、新款智慧機循環於11月開始放緩，里昂看好，欣興第四季營收仍能保持第三季的高水準演出。

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