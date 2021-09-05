i13搶第一波入手？達人為何建議買i12？

iPhone 13系列新機將在9月中的蘋果發表會亮相，目前關於iPhone 13的相關討論相當熱烈，該購買舊款iPhone 12還是iPhone 13新機也成為焦點。對此，3C達人Tim哥認為，不建議搶先購買iPhone 13，反而可買iPhone12系列。

Tim哥在個人Youtube頻道發布影片，他認為會建議買iPhone12的主要原因是價格變便宜，近三個月的銷售冠軍iPhone12 128G，原價為28500元，在通路已經出現24590元的價格，另外iPhone12 Pro Max 256G 已經從原價41400元，下降至35590元。

此外，Tim哥強調，等iPhone 13上市後，iPhone12的價格還會再降價，「去年iPhone 12上了之後，iPhone 11跟iPhone XR都降價了，iPhone 11的64G從定價24900，直接變不到2萬的19900，直接少了5000元，iPhone XR 64G原本是21500，直接降16900，也是降了5000元。」

不僅如此，Tim哥也認為，iPhone 12系列已經支援5G，屆時有相關需求也不用特別換手機，「所以iPhone 13上不見得要先搶第一波，因為第一波你也搶不到，尤其第一波出產大家會觀望。」

最後，Tim哥提醒消費者，選擇東西時不一定要第一時間求快，但一定要找到最適合的產品，「有些功能你真的用不到，買到那麼頂規的，其實不一定是好的。」

（中時新聞網 郭宜欣）