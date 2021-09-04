打造頭戴式裝置 傳台積電拿蘋果5奈米大單

有關蘋果正在積極打造擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）頭戴式裝置的消息不斷，市場傳出，蘋果專為旗下首款AR／VR頭戴式裝置設計的5奈米晶片，終於完成開發及設計定案，預計明年開始委託晶圓代工龍頭台積電量產。業者指出，蘋果明年推出首款AR／VR頭戴式裝置後，傳聞已久的蘋果眼鏡可望在2023年推出。

根據外電報導，蘋果首款AR／VR頭戴式裝置，將內建一顆由蘋果自行研發的5奈米系統單晶片，並搭配二顆額外補助晶片，三款晶片都已進入設計定案（tape-out）階段，這代表實體設計工作已完成，生產鏈將開始準備進入試產階段。而蘋果首款AR／VR頭戴式裝置5奈米晶片預期明年開始交由台積電生產。

蘋果專為旗下首款AR／VR頭戴式裝置設計的5奈米晶片，運算效能並沒有像iPhone專用應用處理器或Arm架構Apple Silicon強大，也沒有支援人工智慧（AI）、機器學習功能的神經網路引擎，設計目的只是將無線資料傳輸功能最佳化，同時支援影音訊號壓縮及解壓縮，以及提供最大的電池能源效率及續航力。

蘋果的AR／VR頭戴式裝置需要跟iPhone或其他蘋果裝置綁定，才能將全部功能解鎖及運作，然而該款頭戴式裝置核心晶片仍包括中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU），預期在未綁定情況下仍可允許獨立運作，只是功能可能受限。

報導指出，AR／VR頭戴式裝置5奈米晶片將委由台積電代工生產，預期要等到明年之後才會進入量產，相關生產鏈已經進入試產認證階段，業界預期蘋果明年推出首款AR／VR頭戴式裝置後，傳聞已久的蘋果眼鏡可望在2023年推出。不過，蘋果頭戴式裝置的影像感測器及面板驅動IC雖然也同步開發完成，但蘋果與台積電仍在設法解決影像感測器晶片尺寸較大問題，同時正在嘗試拉高試產時的良率。

台積電下半年5奈米產能全開，包括蘋果A15應用處理器及新款Arm架構M1X／M2電腦處理器已擴大投片，英特爾Xe-HPC架構Ponte Vecchio繪圖晶片當中的運算晶片塊將採用台積電5奈米生產。此外，聯發科及高通新款5G手機晶片、超微Zen 4架構伺服器處理器等亦將陸續導入量產。法人看好台積電5奈米晶圓下半年放量出貨，將帶動營收逐季續創新高，5奈米今年營收占比20％的目標可望順利達陣。

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