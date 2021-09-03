台積電代工大漲 它卻享VIP待遇逃過一劫?

台積電日前才傳出要調漲晶圓代工價格，先進製程漲10至15%、成熟製程漲20%，引起熱烈討論，不少專家認為，台積電此舉將有助提升企業獲利與毛利率，近日再有媒體披露，蘋果享有VIP客戶待遇，只漲3%，遠低於其他廠商。

快科技報導，台積電此次雖為全面漲價，但各公司的待遇並不相同，最新消息指出，蘋果在這波漲價潮中只漲3%，受到的衝擊也比較小。

報導指出，蘋果是台積電第一大客戶，貢獻超過20%以上營收，台積電能在先進製程上領先，蘋果的支持功不可沒，台積電不會得罪這個VIP客戶，畢竟蘋果也有可能轉單其他廠商，砸錢扶植台積電的對手。

市場研究機構Linley Group首席分析師Linley Gwennap則認為，當台積電調漲晶圓代工價格，蘋果一定會將成本反應在消費者身上，即將推出的iPhone 13肯定會漲價。

Linley Gwennap補充說道，以iPhone 12為例，每支手機的材料成本約為370美元，晶片成本就高達210美元，若以售價829美元的空機來算，晶片所佔成本達四分之一。

此外，美國投資銀行Needham分析師Charles Shi則分析台積電調漲價格的原因，由於全球晶片荒問題未解，二線代工廠早已開始調漲價格，且台積電未來三年的資本支出將達到1000億美元，包括赴美國亞利桑那州設廠的計畫，將使得台積電的營運成本增加。

在此狀況下，台積電不得不透過漲價平衡支出，Charles Shi也估計，台積電今年營收能夠成長18%至564億美元，2022年將成長17%至658 億美元，明年的毛利率也有機會提高1%。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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