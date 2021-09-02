大馬疫情擴散 被動元件又停工

馬來西亞疫情反覆，確診數居高不下，衝擊被動元件大廠掀起第二波停工潮，繼MLCC廠太陽誘電、鋁電龍頭佳美工大馬廠二度停工之後，隸屬國巨集團的凱美旗下旺詮電阻廠也爆本季度第二度停工，9月等於變相減產20％，估衝擊9月營收短少6％。

旺詮大馬廠曾在7月首度停工，但當月還有庫存因應，此次第二度停工因有24名員工確診，產線將停產七天，凱美預期，兩次停工下來，將衝擊8～9月營收，9月營收影響最高上看電阻營收將近一成，對凱美整體營收衝擊約6％，8～9月營收接連受創，恐衝擊第三季獲利。

凱美2日傍晚公告，因公司有員工確診個案發生（確診24例），依馬來西亞政府衛生管理單位要求自9月2日晚班起至9月8日止停工進行檢疫相關措施，後續將進行全廠消毒，全部員工進行新冠病毒檢測，並視檢測結果遞交提早復工申請。

凱美將優化大陸廠區產出，降低對客戶影響，預計將影響電阻單月產出降低約20％，不過，旺詮大馬廠的產能比重高達60％，電阻月產能近200億顆，大陸廠可以銜接的產能有限，加上8日之後即使有機會復工，稼動率仍可能不如預期，重新投產的電阻送回大陸進行測試及包裝，都將拖延產能開出，凱美擔憂，疫情反覆將衝擊整個大馬廠下半年運作。

旺詮大馬廠不是首家二度停工的公司，MLCC廠太陽誘電的砂拉越 （Sarawak）廠區，也因員工確診，將停工至9月10日，該廠區是太陽誘電主要產能重鎮之一，太陽誘電已發函客戶，產線部分停工將衝擊產品交期，產品交付進度將個別通知客戶。

而鋁電龍頭佳美工二度停工期限在9月1日，之後若疫情仍不受控，預計將自9月6日開始，陷入第三度停工，由於電價、材料價格及運費高漲，佳美工已與客戶協商調漲價格，預計明年開始，新訂單將調漲5～10％。

通路商指出，中國大陸、馬來西亞、菲律賓為被動元件前三大生產重鎮，各大產能重鎮均有潛在的疫情威脅，產線無法順暢運作之下，無法壓制的疫情將左右下半年被動元件產能釋放。