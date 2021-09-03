打臉市場雜音演V轉秀 半導體進入通膨循環

下半年本已積極漲價的聯電、世界、力積電，眼看台積電喊漲明年報價，會不會跟進再喊漲，漲價潮將讓半導體進入通膨循環，相關個股欲小不易。

在整個半導體產業報價漲了數輪後，力拚毛利率回升至50％以上的晶圓代工龍頭台積電（2330），終於按耐不住終結數年凍漲政策，宣布明年第1季起全面調漲報價，先進製程全年漲10％、成熟製程全年調漲價格15～20％。不僅打臉市場所說的市場供需反轉雜音，更預告明年營運將會有更強勁的成長力道，一舉扭轉半導體族群股價及台股原先的跌勢，再次演出V轉秀。

代工、封測、IC設計漲價一條龍

今年下半年本已積極漲價的聯電（2303）、世界（5347）、力積電（6770）等其他代工廠，眼看大哥帶頭喊漲明年報價，豈會不再跟進喊漲。因此，明年就會變成大家一起漲的漲價潮。不僅如此，老弟們近期再出新招，要求部分IC設計客戶簽訂「保價保量」的合約，並以今年第4季最新漲價後的報價為基準，合約期限平均2年～3年，明年起生效，確保未來供需改變仍可維持與今年下半年相當的獲利水準。

晶圓代工漲價後，也進一步影響下游封裝測試。中國排名前3的封測代工廠長電科技、通富微電及華天科技都預計下半年封裝需求強勁，封裝成熟晶片急單報價漲20～30％，一改過去報價降10％好在高峰期搶奪更多客戶訂單的做法。

今年第4季在台積電、聯電、世界先進及力積電所投片的晶圓產能，都將採用最新晶圓代工報價，這些晶片可望在明年第1季開始陸續出廠。台系一線IC設計表示，以目前終端晶片市場需求供不應求的結構明確，加上晶圓代工、封測成本上揚的壓力不減，預期明年第1季晶片平均單價將會再漲10～20％，並優先供貨給願意接受漲價的客戶。

半導體通膨創造電子產品通膨

面對上游各式電子元件同步喊漲，組裝代工大廠仁寶（2324）已表示將反映成本增加給客戶，最終勢必會再轉嫁到終端產品的售價上。過去消費電子產品價格隨著產品生命周期逐步下跌，但台積電全面漲價後，業界形容是一石激起千層浪，在缺貨浪潮下，廠商容易轉嫁成本，許多消費電子產品恐將罕見出現跟進漲價。可預見半導體的漲價潮，將帶動電子產品由過去的產品通縮循環走向通膨的新循環。

由於台灣出口兩大主力為電子產品及資訊通信產品，正好就是反映半導體漲價所引發新通膨循環的主要對象，未來外銷接單單價易漲難跌，有利推升台灣外銷訂單及出口整體金額，進而成為支撐GDP持續成長的動能。

連漲十年的大循環周期？

讓半導體價格轉向通膨循環的主因有3，首先是摩爾定律遭遇瓶頸，導致先進製程微縮開始趨緩，為了效能持續提升晶片使用面積越來越大，晶片製造成本隨之提高。其次，先進製程及成熟製程的新設備單價提升，增加晶圓代工廠折舊費用，晶圓代工廠只好漲代工價來維持獲利率。

第3則是成熟製程產能擴充緩慢，廠商供給增加速度遠不及市場需求增加速度，出現常態性供不應求的結構性產能缺口，缺貨漲價也就成了新常態。市場預期未來十年全球半導體通膨將成為長期趨勢，晶圓代工報價將以5～10％的年複合成長率逐年上漲。

晶圓代工將成族群領漲指標

受台積電全面漲價激勵，大幅扭轉市場對半導體的悲觀看法，族群重回盤面資金懷抱，雙雄台積電、聯電股價雙雙領先大盤回到近半年來高點，成為帶領指數驚驚漲的重要推手，對半導體產業評價拉升也會有加分效果，並掀起新一波母雞帶小雞的比價行情。

有別於上半年由IC設計廠主導的半導體漲價效應，下半年漲價主導者轉由晶圓代工廠接手，IC設計廠將會面臨能否完全轉嫁代工成本增加的風險，毛利率能否維持成長趨勢仍有待觀察。可預期營收及毛利率成長趨勢較為明確的晶圓代工，接下來股價表現將會優於整體IC設計。

本益比偏低的比價行情

從近期晶圓代工廠報價調漲的內容觀察，可清楚發現成熟製程漲幅優於先進製程，成熟製程中8吋漲幅又優於12吋。因此，可合理推測8吋營收占比高的代工廠營運成長動能會優於成熟製程占比高，成熟製程占比高又會優於先進製程佔比高，國內4家代工廠的營收動能強弱排序就會是世界先進、聯電、力積電、台積電。

但如果從評價的角度來看，整個排序又會大風吹。以明年的預估EPS來換算，世界先進的本益比為17倍、聯電為13倍、力積電為10倍、台積電為22倍。本益比高低排序又變成台積電、世界先進、聯電、力積電。一旦未來資金行情夠熱，族群評價就有機會開始收斂，本益比偏低的聯電及力積電就有機會向上去比價。

再從籌碼的角度來看，外資持股比例高低排序為台積電的74.5％、聯電的41.8％、世界先進的38.9％及力積電的6.4％。當未來聯準會宣布縮減QE引發熱錢回流美元資產效應，外資持股比重越低者，被外資提款的壓力就會愈低，可預期力積電股價將會是最能力抗外資提款的晶圓代工廠。

力積電將啟動掛牌前慶祝行情

最後從公司誘因的角度，力積電或許最有作多股價行情的企圖，因公司已於7月3十日向證交所送件申請上市，力拚年底前2度上市，趁著晶圓代工廠漲價題材熱度高，順勢先在興櫃市場營造一波掛牌前慶祝行情是很有可能的發展。就連全面看壞半導體的摩根士丹利也認為，因國際投資人還沒布局力積電，隨掛牌時點接近，部分資金建立持股會推升股價，加上下半年代工報價預期高檔，也有利力積電表現。

力晶集團下的IP廠愛普（6531）8月底宣布成功實現異質整合高頻寬記憶體（VHMTM），由力積電提供客製化DRAM晶圓代工，台積電提供邏輯製程晶圓代工及3D堆疊製造服務，此3D堆疊晶片客戶為鯨鏈科技。產品測試成功後，目前正進行運轉速度修正、製造良率改進等後續作業，預計今年底可達出貨水準，剛好趕上公司掛牌時程，增添新商機的題材熱度。

（文章來源：理財周刊、文：高適）