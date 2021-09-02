疫情趨緩需求回溫 數字科技H2營運現曙光

下半年隨著國內疫情趨緩可控，國內房市、車市、婚禮市場需求回溫，有望帶動網路生活平台數字科技（5287）旗下各站台的物件刊登數量與需求成長。數字科技旗下8891汽車網推出的「素人試駕」服務近期也因疫情趨緩而恢復原先營運，讓欲購車的消費者可獲得與車輛接觸長達一個禮拜的時間，有望推動站台流量，迎接車市復甦。

以上半年來看，數字科技旗下各平台營收比重中，以591房屋交易營收佔比63％排第一，第二8591寶物交易（營收佔比21％），8891汽車交易（營收佔比8％）居第三。上半年營業淨利3.47億元、稅後淨利2.97億元，每股純益7.05元。

上半年主要是受到疫情影響，受益擴增平台服務，提升會員黏著度，加上香港8591寶物交易啟動收費，Tasker出任務與Marry結婚吧等站台持續挹注營收，推升上半年營收寫下歷史同期新高。累計今年前7個月數字科技營收達9.26億元，較去年同期成長6％。

不過在獲利部分，第二季數字科技旗下毛利率高的廣告收入，受疫情衝擊而衰退，旗下591、8891站台持續推出新服務增加人力成本，毛利率因此下滑，加上行銷費用增加，使第二季獲利較去年同期減少10.5％。

展望下半年，近期8891汽車交易網的「素人試駕」服務隨疫情控制穩定，恢復交車。8891是目前全台流量最高的汽車網站，市占率超過五成，網站會員超過70萬人，除大量的二手車資訊以外，也有新車的相關資料，如影音、試車等。

而除了車市以外，國內逐步解封也帶動數字科技旗下新站台「Marry結婚吧」成長，詢問量較疫情前成長5成，加上近期指揮中心開放集會人數至室內80人、室外300人，低迷已久的婚禮市場有望重見曙光。下半年隨著國內疫情趨緩可控，房市、車市、婚禮市場等需求可望回溫，有望帶動數字科技旗下站台刊登數成長。