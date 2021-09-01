狂砸銀彈 玉晶光布局新產能

蘋果新機尚未來報到，最純的蘋果概念股玉晶光（3406）就忙著在為新產能做布局，玉晶光1日召開董事會宣布擬再斥資12.6億元新設茂晶光電（廈門），為進一步擴產做準備。

玉晶光去年資本支出逾60億元，創下歷年新高、首度超越龍頭大立光，今年資本支出也還在持續擴增中，繼年初公告加碼通過20.98億元購置機器設備的資本支出預算案後，1日玉晶光又公告擬投入4,500萬美元（折合新台幣12.6億元），直接投資新設茂晶光電（廈門），厚植製造實力的企圖心明顯。

玉晶光指出，新設的茂晶光電（廈門）主要營業項目為光學鏡頭及其零配件之製造及銷售等，取得該廠主要是為了因應集團永續發展、多角化經營及分工。

玉晶光近幾年擴產動作愈來愈大，除在台中中科總部進行擴產外，也前進對岸廈門，透過租賃的方式承租了三個廠房，藉以快速掌握產能，相較於大立光全數採自建方式，光學二哥玉晶光在擴充產能上顯得較具彈性。

此次新設茂晶光電（廈門）亦是如此，玉晶光指出，此次投資案是以購買現有廠房為優先考量。換言之，若未來有產能需求，隨時可以動用。

據悉此投資案現雖已經玉晶光董事會核可，但尚待投審會通過，會否列在今年的資本支出，目前還不確定。

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