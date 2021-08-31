宜鼎新策略 加速AIoT邊緣落地

工業儲存方案大廠宜鼎（5289）近年逐步透過轉投資子公司巽晨國際、維新應用科技、安捷科、安提國際等，完備集團在人工智慧物聯網（AIoT）的事業布局，除了在自身產品開發上積極整合AIoT應用技術，並擴大整合子公司產品與研發量能，共同打造All-round Service（全方位整合服務）全新策略。



宜鼎表示，新策略著重於向全球企業提供一站式服務，協助全球企業在智慧交通、智慧物流、智慧自動化、智慧醫療、智慧基礎建設及智慧安全監控等垂直應用市場，幫助客戶快速實現AIoT邊緣落地的軟硬體與韌體整合需求，同時持續深化宜鼎集團全球AIoT策略布局。



宜鼎此次集團產品整合重心，聚焦在資料儲存及嵌入式I／O擴充，可迅速提供高相容、高穩定的解決方案。在前端資料蒐集上結合維新應用科技的環境感測解決方案，以及安捷科的車載通訊與GNSS定位技術，並搭配巽晨國際在5G、WiGig、WiFi 6的無線網路專業技術，為企業提供全方位AIoT技術整合。此外，宜鼎旗下安提國際可提供工業領域全系列高效能繪圖處理器（GPU）加速運算產品，共同展現宜鼎集團耕耘多年的工控與AIoT整合實力。



宜鼎表示，AIoT是當今科技發展的主流趨勢，讓企業透過裝置連結與智能學習，提升商業效能、開展全新商機。然而綜觀AIoT邊緣落地的實踐過程，單就IoT資料蒐集、雲端上傳，人工智慧（AI）模型訓練與邊緣部署等流程，就已牽涉複雜的軟硬體支援與技術整合問題。



宜鼎強調，不論是裝置間的串連相容性、雲端上傳的效率與穩定性、龐大資料的演算效能，甚至是儲存裝置的容量、空間、溫度與耗電狀況等，都需要被仔細評估與反覆驗證，才能使AIoT成功落地。



宜鼎智能周邊應用事業處資深經理吳志清表示，宜鼎全力發展AIoT的目標非常明確，就是希望竭盡所能幫助企業縮短AIoT導入時間、盡快享受AIoT應用所帶來的豐厚成果。過往需要花費許多時間與人力成本的整合工作，現在都可以交給宜鼎來做，不論是軟體、韌體、乃至於各式硬體設備，只要企業有需求，宜鼎都將積極評估各式產品整合與研發的可能性。



下半年記憶體價格持續調漲，工控記憶體模組供不應求，AIoT系統模組拉貨動能強勁，宜鼎7月合併營收月增5.2％達11.03億元，較去年同期大幅成長88.8％，續創單月營收歷史新高。